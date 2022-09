Για πρώτη χρονιά το skywalker.gr διοργανώνει το Don’t Drop Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας «Δράση 6Rχής» στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2022 από τις 10:00 έως τις 20:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Η κυκλική οικονομία είναι ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που σκοπεύει στην ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων μέσα από μια κυκλική φιλοσοφία, η οποία δεν είναι άπληστη και προστατεύει την κοινωνία από τη σπατάλη και τα απόβλητα.

Ως οικονομική έννοια, προχωρά πέρα από τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία, στοχεύοντας στη βιώσιμη διαχείριση πρώτων υλών και ενέργειας.

Η αρχή των 6R στην κυκλική οικονομία προτείνει επαναχρησιμοποίηση (reuse), ανακύκλωση (recycle), επανασχεδιασμό (redesign), ανακατασκευή (remanufacture), ελαχιστοποίηση (reduce) και ανάκτηση (recover).

Σκοπός του διήμερου φεστιβάλ, που φέτος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων σχετικά με την έννοια της κυκλικής οικονομίας μέσα από workshop, παρουσιάσεις και προτάσεις καθημερινής εφαρμογής.

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν οργανισμοί και φορείς που διαχειρίζονται και υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία, επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν μέτρα κυκλικής οικονομίας στις δραστηριότητές τους και πρωτοπόροι δημιουργοί που εφαρμόζουν αποτελεσματικά την κυκλική οικονομία στην καθημερινή ζωή.

Για δωρεάν αιτήσεις συμμετοχής ως εκθέτες μπορείτε να επικοινωνείτε με το skywalker.gr και συγκεκριμένα με την κα Γεωργία Κωνσταντίνου στο τηλ.: 210 9730280 ή στο e-mail: gkonstantinou@skywalker.gr ή/και να επισκεφθείτε το https://dontdrop.gr/ για το αναλυτικό πρόγραμμα.

Επιπλέον, μπορείτε να δηλώσετε δωρεάν συμμετοχή στο Facebook Event 1ο Don’t Drop Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας «Δράση 6Rχής»

Η διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Υπό την Aιγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Drink Partner: EΨΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, επικοινωνήστε:

Μαίρη Κατσαπρίνη, Marketing Director, skywalker.gr, 210 9730280 (εσωτ. 231), mkatsaprini@skywalker.gr