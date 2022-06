Intertech: εκδήλωση για τον 1 χρόνο συνεργασίας με τη Yeastar

Η Intertech, ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς οίκων τεχνολογίας στην Ελλάδα, διοργάνωσε πρόσφατα event αφιερωμένο στους συνεργάτες της με αφορμή τον ένα χρόνο συνεργασίας με τη Yeastar, κορυφαίο κατασκευαστή συστημάτων PBX και καινοτόμων λύσεων Unified Communications (UC), παγκοσμίως. Η εκδήλωση – η οποία πραγματοποιήθηκε στο Alkionides Cafe Bar Restaurant, στη Βάρκιζα – είχε ως στόχο την πλήρη ενημέρωση των συνεργατών για τα νέα προϊόντα της Yeastar, τις λύσεις και τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω αυτών.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο κος Ιωάννης Χαλδούπης, Διευθύνων Σύμβουλος της Intertech, o κος Νικόλας Μαρκάκης Brand Manager της Intertech και ο κος Jason New της Yeastar. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παραβρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσίαση με τις ολοκληρωμένες λύσεις Unified Communications (UC) της Yeastar – που συνδέονται με μερικά από τα πιο γνωστά CRM συστήματα της αγοράς (Salesforce, Zoho, HubSpot) -, την οποία πραγματοποίησε μέσω live σύνδεσης ο κος Jason New. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν και λύσεις όπως οι PBX Plus More, Linkus UC Clients αλλά και η λύση UCaaS, που ήρθαν για να αναβαθμίσουν την εμπειρία εργασίας από παντού και διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες του πελάτη.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η τελετή βράβευσης των συνεργατών, οι οποίοι μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι:

Η εταιρεία «Λύση Πληροφορική», στην κατηγορία «Hotel Award 2022».

Η εταιρεία «Rodifon», στην κατηγορία «P series (Large System) Award 2022».

Η εταιρεία «IT Solution», στην κατηγορία «License Best Exploitation Award 2022».

Η εταιρεία «D.T.N.S.», στην κατηγορία «Project Best Performance Award 2022».

Η εταιρεία «ΚΟΝΤΗΣ», στην κατηγορία «Fast Shift to Yeastar Award 2022».

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο κος Ιωάννης Χαλδούπης, , Διευθύνων Σύμβουλος της Intertech, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, που παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το διάστημα, καταφέραμε σήμερα να συγκεντρωθούμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επιτυχημένη συνεργασία Intertech – Υeastar. Η παροχή καινοτόμων προϊόντων και λύσεων ήταν ανέκαθεν στο DNA μας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ένταξη της Yeastar στο portfolio μας. Έκτοτε, σκοπός και απόλυτη προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα επικοινωνίας των πελατών τους, παρέχοντάς τους αποδοτικές και κυρίως ανταγωνιστικές λύσεις και συνεχή υποστήριξη σε επίπεδο εκπαίδευσης, μάρκετινγκ και πωλήσεων. Για αυτό, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους θερμά για το ήθος και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν όλο αυτό το διάστημα του ενός έτους και οδήγησαν σε αυτή την άριστη συνεργασία.»