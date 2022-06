Η Huawei ανακοινώνει την έναρξη του ICT Roadshow 2022 με τίτλο Digital Transition to New Value Together

Η Huawei Enterprise της Κεντρικής, Ανατολικής Ευρώπης και Σκανδιναβικών χωρών ανακοίνωσε την έναρξη του ICT Roadshow 2022 με τίτλο «Digital Transition to New Value Together». Το ειδικά σχεδιασμένο φορτηγό της Huawei θα διασχίσει τις χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Σκανδιναβικής Ευρώπης για να συναντηθεί με πελάτες, συνεργάτες, μέσα ενημέρωσης και φίλους του κλάδου. Από τον Μάϊο έως τον Σεπτέμβριο του 2022, η ευρωπαϊκή περιοδεία θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, στη Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία, στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Αυστρία, στην Τσεχία, στη Σλοβακία και στην Ουγγαρία.

Οι επισκέπτες του roadshow θα ανακαλύψουν τα πιο πρόσφατα προϊόντα της Huawei, όπως τα Campus Networks, το οποίο είναι ιδανικά για ένα πλήρως ασύρματο, έξυπνο campus-δίκτυο καθώς και τα full-stack Data Centers. Η Huawei θα παρουσιάσει επίσης λύσεις αιχμής για διάφορους κλάδους όπως της Εκπαίδευσης, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των Οικονομικών, του ISP και της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Θα δίνεται η δυνατότητα δοκιμής των προϊόντων Huawei καθώς και της ανταλλαγής απόψεων με την ομάδα ειδικών της Huawei.

Η Huawei πιστεύει ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τη φύση. Αντίθετα, θα πρέπει να βοηθήσει τη φύση να ευδοκιμήσει και να μειώσει τον αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον πλανήτη. Κατά τη διάρκεια του roadshow, θα παρουσιαστούν επίσης έργα και προτάσεις για την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία. Αυτά τα έργα υλοποιούνται σε όλη την Ευρώπη βάσει του μακροπρόθεσμου προγράμματος TECH4ALL της Huawei, ένα πρόγραμμα ψηφιακής ένταξης που ξεκίνησε το 2019 και έχει ήδη μεγάλο ευεργετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα.

«Το roadshow έχει στόχο να επιδείξει τα βασικά προϊόντα και τις λύσεις που απαιτούνται για να συνεχιστεί το ταξίδι του μετασχηματισμού. ‘Άλλωστε η Huawei υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και των επιχειρήσεων. Πρόθεσή μας είναι να ενθαρρύνουμε το διάλογο, να μοιραστούμε γνώσεις και να δούμε τις τάσεις του μέλλοντος», δήλωσε ο Song Wenqi, Πρόεδρος του τμήματος CEE & Nordic European Enterprise Business.

Για περισσότερα από έντεκα χρόνια, η Huawei αναπτύσσει τοπικά ταλέντα, αναδεικύοντας τις ενδιαφέρουσες πτυχές του τομέα των Τεχνολογιών Πληρφοροικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το Huawei ICT Academy είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διεξάγεται μεταξύ της Huawei και πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο από το 2020. Μέσω αυτού του προγράμματος, επαγγελματίες ΤΠΕ και φοιτητές αποκτούν απαραίτητα προσόντα και επαγγελματικές δεξιότητες. «Μέχρι το 2021, στην περιοχή CEE & Nordics, η Huawei έχει συνεργαστεί με περισσότερα από 60 πανεπιστήμια και έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 3000 φοιτητές. Επιπλέον, πάνω από 11.000 άτομα έχουν πιστοποιηθεί από την Huawei», δήλωσε ο Song Wenqi.

Ο κ. Song Wenqi πρόσθεσε ότι η Huawei ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ψηφιακών ταλέντων. Έχει δεσμευτεί να αναπτύξει περισσότερα ταλέντα στις ΤΠΕ μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του Seeds for the Future. Μέχρι το τέλος του 2021, στην περιοχή Κεντρικής, Ανατολικής Ευρώπης και Σκανδιναβικών χωρών, μέσω πανεπιστημιακών συνεργασιών, 1688 φοιτητές (420 φοιτητές το 2021) από 26 χώρες είχαν ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα. Με το πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς One Thousand Dreams και το SmartBus ένα φορτηγό κινητής ψηφιακής τάξης, η Huawei σκοπεύει να εξοικειώσει περισσότερους ανθρώπους με τα οφέλη των ψηφιακών τεχνολογιών και να τους επιτρέψει να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση.

Τα τελευταία έντεκα χρόνια, η Huawei έχει βοηθήσει πελάτες σε διαφόρους κλάδους. Στο μέλλον, η Huawei Enterprise θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους της για να ενδυναμώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών της. Μάθετε Περισσότερα για το Roadshow και εγγραφείτε για την Ελλάδα εδώ: https://e.huawei.com/gr/special_topic/event/2022q1/2205-CEE-roadshow-greece