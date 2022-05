Η IBM υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Amazon Web Services για την παροχή IBM Software as a Service στo AWS

Η IBM ανακοίνωσε ότι υπέγραψε Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας (SCA) με την Amazon Web Services, Inc. (AWS), με σκοπό να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από τον κατάλογο του λογισμικού της ως Software-as-a-Service (SaaS) σε AWS.

Βασισμένη στο λογισμικό της IBM που είναι διαθέσιμο as-a-Service στο IBM Cloud, αυτή η πρώτη στο είδος της συμφωνία μεταξύ της IBM και της AWS θα παρέχει στους πελάτες γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο Λογισμικό της IBM που επεκτείνει τις δεξιότητες στον τομέα της αυτοματοποίησης, των δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), καθώς και τις δυνατότητες ασφάλειας και βιωσιμότητας, που βασίζεται στην Red Hat OpenShift Service σε AWS (ROSA) και είναι cloud-native σε AWS. Οι δύο εταιρείες δεσμεύονται επίσης για ένα ευρύ φάσμα κοινών επενδύσεων ώστε να διευκολύνουν τους πελάτες να καταναλώνουν το λογισμικό της IBM σε AWS, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων προώθησης στην αγορά σε ότι αφορά πωλήσεις και μάρκετινγκ, κίνητρα για το κανάλι συνεργατών, ενεργοποίηση και εκπαίδευση developers καθώς και ανάπτυξη λύσεων για βασικούς κλάδους της αγοράς όπως ο κλάδος του πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο κλάδος των μεταφορών και ταξιδιών, κ.ά.

Σήμερα, οι οργανισμοί αναζητούν κορυφαίες στον κλάδο, υπηρεσίες και λύσεις που τους επιτρέπουν να είναι ευκίνητοι, ευέλικτοι και συνεχώς επεκτάσιμοι. Αυτή η ανάγκη επιτείνεται περαιτέρω λόγω της αύξησης της ζήτησης για την εκτέλεση λογισμικού τόσο σε on-premises, όσο και σε υβριδικά περιβάλλοντα cloud, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί παγκόσμια κλιμάκωση με υψηλή διαθεσιμότητα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι οργανισμοί θα μπορούν να εκτελούν μια ευρεία γκάμα από τον κατάλογο λογισμικού της IBM ως υπηρεσίες cloud-native σε AWS, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν και να λειτουργήσουν γρήγορα για να προσφέρουν επιχειρηματική αξία. Αυτό περιλαμβάνει τα IBM API Connect, IBM Db2, IBM Observability by Instana APM, IBM Maximo Application Suite, IBM Security ReaQta, IBM Security Trusteer, IBM Security Verify και IBM Watson Orchestrate, καθώς και άλλα που θα ακολουθήσουν αργότερα αυτή τη χρονιά.

Οι πελάτες θα μπορούν να προμηθεύονται τα προϊόντα IBM SaaS στο AWS Marketplace και στη συνέχεια να τα εγκαθιστούν και να τα ενσωματώνουν με υπηρεσίες AWS, επιτρέποντάς τους να ξεκινήσουν με λίγες μόνο κινήσεις, χωρίς να αναπτύσσουν, να ενημερώνουν ή να διαχειρίζονται οποιαδήποτε υποδομή. Τα προϊόντα IBM SaaS σε AWS έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν υψηλή διαθεσιμότητα και ελαστική κλιμάκωση on demand, ώστε να ανταποκρίνονται σε απρόβλεπτες ανάγκες throughput και να προσφέρουν μια native εμπειρία AWS με βαθιά ενσωμάτωση των υπηρεσιών AWS out of the box και υποστήριξη για πρότυπα API, CloudFormation και Terraform, ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποίηση όλου του φάσματος των ροών εργασίας.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το IBM Maximo Application Suite as-a-Service, ένας κατασκευαστής θα είναι σε θέση να ακολουθήσει μια ευέλικτη, βασισμένη στη ζήτηση προσέγγιση στη διαχείριση των παγίων (assets) αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να τον βοηθήσει να παρακολουθεί και να συντηρεί τον εξοπλισμό πιο αποτελεσματικά ή να προβλέπει πιθανές μηχανικές βλάβες για να τις επιδιορθώσει πριν προκύψουν διακοπές λειτουργίας. Αξιοποιώντας ένα κλιμακούμενο μοντέλο κατανάλωσης για αυτές τις εφαρμογές, μπορούν να απελευθερωθούν κεφάλαια για καινοτομία, προτυποποίηση, ανάπτυξη εργαλείων και παραγωγή – και να επεκταθεί εύκολα η χρήση τους με την πάροδο του χρόνου με βάση τις εξελισσόμενες τάσεις της αγοράς και τις απαιτήσεις της παραγωγής.

Επιπλέον, με περισσότερες από 10.000 πιστοποιήσεις AWS και 13 αρμοδιότητες AWS, οι τομείς IBM Consulting και IBM Security Services μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν σύγχρονες, ασφαλείς και πιο έξυπνες ροές εργασίας αξιοποιώντας το IBM Software σε AWS.

Η διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων SaaS συμπληρώνει το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο της IBM με 30+ προϊόντα λογισμικού που μπορούν επί του παρόντος να αναπτυχθούν στο AWS Marketplace και τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται η προσωπική άδεια χρήσης (Bring Your Own License) για χρήστες που έχουν ήδη το δικό τους license, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν το λογισμικό ταχύτερα. Σε συνδυασμό , αυτό παρέχει στους οργανισμούς ένα ολοκληρωμένο σύνολο επιλογών για τη δημιουργία και εκτέλεση λογισμικού με τρόπο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις μοναδικές ανάγκες της επιχείρησής τους.

“Καθώς το hybrid cloud συνεχίζει να γίνεται πραγματικότητα για τους πελάτες μας, η IBM είναι έτοιμη και πρόθυμη να ανταποκριθεί με ένα ευέλικτο και cloud–native χαρτοφυλάκιο λογισμικού, όπου κι αν βρίσκονται στο cloud ή στα data centers“, δήλωσε ο Tom Rosamilia, Senior Vice President του τομέα IBM Software. “Εμβαθύνοντας τη συνεργασία μας με την AWS, κάνουμε άλλο ένα σημαντικό βήμα με στόχο να παρέχουμε στους οργανισμούς τη δυνατότητα να επιλέξουν το υβριδικό μοντέλο cloud που λειτουργεί καλύτερα για τις δικές τους ανάγκες και τα φορτία εργασίας τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επικεντρωθούν αντ’ αυτού στην επίλυση των πιο πιεστικών επιχειρηματικών τους προκλήσεων.”

“Η συνεργασία μας με την IBM επιτρέπει στους κοινούς μας πελάτες να επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό τους στο cloud και να καταναλώνουν υπηρεσίες της IBM με native τρόπο στο cloud σε AWS“, δήλωσε ο Matt Garman, Senior Vice President του τομέα Πωλήσεων και Marketing της AWS. “Μέσω της πολυετούς συμφωνίας μας, η AWS θα συνεργαστεί με την IBM για να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογισμικού IBM ως SaaS σε AWS. Επιπλέον, θα συνεργαστούμε σε ισχυρότερα κοινά προγράμματα μάρκετινγκ και πωλήσεων για τους πελάτες.”

Αυτή η συνεργασία υπογραμμίζει την αξία της IBM, της Red Hat και της AWS στην παροχή ευελιξίας και στην απελευθέρωση μεγαλύτερης επιχειρηματικής αξίας για τους πελάτες κάθε κλάδου. Με τη σημερινή ανακοίνωση , η AWS διαθέτει πλέον περισσότερους από 100+ εξειδικευμένους ανθρώπους στον τομέα IBM Consulting, στο IBM Software και στη Red Hat οι οποίοι εστιάζουν στην επιχειρηματική ανάπτυξη, την τεχνική υποστήριξη και το μάρκετινγκ.

Τα σημερινά νέα επεκτείνουν την υφιστάμενη υποστήριξη σε λογισμικό της ΙΒΜ on premises και ως SaaS σε περιβάλλοντα IBM Cloud.

Οι πελάτες που αγοράζουν IBM SaaS λογισμικό στο AWS Marketplace θα μπορούν επίσης να κάνουν χρήση και να αντλούν των δεσμεύσεων τους στο AWS Enterprise Discount Program . Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:https://www.ibm.com/strategic-partnerships και https://www.ibm.com/software.