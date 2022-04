Public Group και Pitch Me Up ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών

Το Public Group ενώνει δυνάμεις με το Pitch Me Up, το εβδομαδιαίο podcast που προωθεί τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, με στόχο την από κοινού ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών ομάδων και την ενίσχυση της πρόσβασης τους στην επενδυτική κοινότητα. Το Pitch Me Up υποστηρίζεται από μια εξειδικευμένη ομάδα angel investors. Κάθε Τρίτη, ιδρυτές από start-ups, παρουσιάζουν το εγχείρημά τους στους Guy Krief και Λάκη Γαβαλά. Οι ομάδες έχουν 4 λεπτά στη διάθεσή τους για να περιγράψουν και να πείσουν τους «αγγέλους» του Pitch Me Up, αλλά και τους ακροατές του podcast να επενδύσουν στην νεοφυή επιχείρησή τους.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι ομάδες που ξεχωρίζουν στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα του Pitch Me Up, θα κερδίζουν vouchers για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού από τα καταστήματα Public, ενώ ειδικά για τους ακροατές του podcast προσφέρονται δωρεάν μεταφορικά για online αγορές από το public.gr με χρήση του κουπονιού public_pitchmeup.

Φέρνοντας κοντά ταλαντούχους ανθρώπους και τεχνολογικές πλατφόρμες, το Public Group λειτουργεί ως ένα οικοσύστημα καινοτομίας που φιλοδοξεί να διαμορφώσει το μέλλον του omnichannel retail στην Ελλάδα.

Έως τώρα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει το Pitch Me Up, 27 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν παρουσιάσει τις ιδέες τους, ενώ τα 27 επεισόδια του podcast που έχουν ήδη μεταδοθεί, έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πάνω από 20.000 ακροατών.

Ο Νίκος Βαρβαδούκας, VP Brand and Customer στο Public Group σχολίασε: «Προσδοκία μας στο Public Group είναι να αναλάβουμε έναν θετικό ρόλο για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα πρωτοποριακό οικοσύστημα τεχνολογίας γύρω από το Public, τον κορυφαίο omnichannel retailer στη χώρα. Στηρίζουμε το “Pitch Me Up”, το εβδομαδιαίο podcast που αναδεικνύει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, και τη δυνατότητα που δίνει σε ταλαντούχους ανθρώπους και startups να κάνουν τις ιδέες τους πράξη».

Από την πλευρά του Pitch Me Up, ο Guy Krief ανέφερε: «Η στήριξη από έναν οργανισμό, όπως είναι το Public Group, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε με περισσότερο πάθος το έργο μας. Με όραμα να δώσουμε την ευκαιρία σε όλο και περισσότερες ιδέες να υλοποιηθούν με επιτυχία, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων».