Η Edge to Cloud πλατφόρμα HPE GreenLake παρέχει ευελιξία και περισσότερες επιλογές

Η Hewlett Packard Enterprise παρουσίασε σημαντικές αναβαθμίσεις στο HPE GreenLake, τη ναυαρχίδα του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, που δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εκσυγχρονίσουν όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα τους, από το άκρο έως το cloud. Πλέον, η κορυφαία στην αγορά υβριδική πλατφόρμα cloud έγινε ισχυρότερη, με ενοποιημένη εμπειρία λειτουργίας, νέες υπηρεσίες cloud και διαθεσιμότητα του HPE GreenLake στα online marketplaces πολλών κορυφαίων διανομέων.

«Η HPE ήταν από τις πρώτες εταιρείες που παρείχε μια πλατφόρμα cloud, η οποία επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται και να εξάγουν πληροφορίες από τα δεδομένα τους από το άκρο έως το cloud. Η διαρκής αναζήτηση καινοτόμων λύσεων δίνει ώθηση στην ανάπτυξη και ισχυροποιεί την ηγετική μας θέση στην αγορά», δήλωσε ο Antonio Neri, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της HPE. «Στην αγορά του υβριδικού cloud, το HPE GreenLake διακρίνεται για την απλότητα, την ενοποίηση, το πλήθος των υπηρεσιών cloud που προσφέρει και το δίκτυο συνεργατών που το έχει υιοθετήσει.. Σήμερα, ενισχύουμε τη διαφοροποίησή μας, αναδεικνύοντας το HPE GreenLake ως την ιδανική πλατφόρμα προκειμένου οι πελάτες μας να εκσυγχρονίσουν τη στρατηγική τους με data–first λογική».

Η Πλατφόρμα HPE GreenLake υποστηρίζει τη multi–cloud εμπειρία για οποιοδήποτε workload

Το HPE GreenLake υποστηρίζει multicloud περιβάλλοντα – συμπεριλαμβανομένων των cloud που βρίσκονται on premises, στο άκρο, σε εγκαταστάσεις co-location καθώς και σε δημόσιο cloud – εξακολουθώντας να προσελκύει ισχυρή ζήτηση παγκοσμίως. Το πρώτο τρίμηνο του 2022, η HPE ανέφερε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα 798 εκατομμυρίων δολαρίων και αύξησε τις as a service παραγγελίες κατά 136 % από έτος σε έτος.

Η HPE συνεχίζει να επενδύει και να καινοτομεί στο HPE GreenLake με στόχο τη διάθεση μίας εύχρηστης πλατφόρμας για τον ριζικό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού των πελατών της. Οι αναβαθμίσεις της πλατφόρμας περιλαμβάνουν:

Την ενσωμάτωση του Aruba Central, μίας λύσης διαχείρισης δικτύου που βασίζεται στο cloud και την τεχνητή νοημοσύνη, στην πλατφόρμα HPE GreenLake. Τώρα, περισσότεροι από 120.000 πελάτες της Aruba, που διαχειρίζονται σχεδόν 2 εκατομμύρια συσκευές και 2 εκατομμύρια κλήσεις API την ημέρα μέσω του Aruba Central, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα HPE GreenLake για να παραγγέλνουν υπηρεσίες on-demand και να διαχειρίζονται το περιβάλλον τους[1].

Μία νέα, ενοποιημένη εμπειρία διαχείρισης, που παρέχει απλοποιημένη απεικόνιση και πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες cloud, που εκτείνονται σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της HPE, με πρόσβαση single-sign-on, ασφάλεια, συμμόρφωση, και προστασία δεδομένων.

Η πλατφόρμα HPE GreenLake παρέχει τη βάση για περισσότερες από 50 υπηρεσίες cloud, συμπεριλαμβανομένων ML Ops, πληρωμών, unified analytics και SAP HANA, καθώς και πολλών ακόμη υπηρεσιών cloud.

Η HPE παρουσιάζει 12 νέες υπηρεσίες cloud για να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό με λογική Data-First, από το άκρο ως το cloud

Η HPE παρουσίασε 12 νέες υπηρεσίες cloud γύρω από τη δικτύωση, τις υπηρεσίες δεδομένων, τους υπολογιστές υψηλής απόδοσης (high performance computing) και τη διαχείριση υπολογιστικών λειτουργιών.

HPE GreenLake for Aruba networking

Ως κορυφαίος πάροχος που ειδικεύεται στη διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων αιχμής στον τομέα της δικτύωσης και της συνδεσιμότητας, η HPE αναπτύσσει λύσεις Network as-a-service (NaaS) με το HPE GreenLake for Aruba Networking. Οι οκτώ νέες υπηρεσίες απλοποιούν τη διαδικασία προμήθειας και ανάπτυξης NaaS και επιτρέπουν στους πελάτες να ευθυγραμμίζουν τις δαπάνες δικτύου με τις ανάγκες χρήσης, διασφαλίζοντας ότι το δίκτυο είναι πάντα έτοιμο να υποστηρίξει τους επιχειρηματικούς στόχους.

Οι νέες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και στο κανάλι των συνεργατών της ΗΡΕ που θέλουν να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση των πελατών για NaaS, είτε λειτουργούν σε μοντέλο μεταπώλησης ή σε μοντέλο Managed Service Provider. Καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα περιπτώσεων χρήσης– συμπεριλαμβανομένων ενσύρματων, ασύρματων και SD-Branch – οι νέες υπηρεσίες παρέχουν πρωτοφανή επίπεδα ταχύτητας και ευελιξίας, επιταχύνοντας το time to revenue.

HPE GreenLake Data Services

Στις τρέχουσες υπηρεσίες δεδομένων HPE GreenLake εντάσσονται νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες για block storage και προστασία δεδομένων.

HPE GreenLake for Block Storage

Το HPE GreenLake for Block Storage είναι το πρώτο as-a-service Block Storage που παρέχει 100% εγγυημένη διαθεσιμότητα δεδομένων[2] ως μέρος ενός μοντέλου λειτουργίας cloud. Βοηθά τις επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν γρηγορότερα και προσφέρει την ευέλικτη δυνατότητα self-service σε κρίσιμες για την επιχείρηση εφαρμογές:

Δυνατότητα self-service ούτως ώστε τόσο οι ομάδες linesofbusinessόσο και οι ομάδες διαχείρισης του ΙΤ περιβάλλοντς να διαθέτουν την ευελιξία που απαιτείται για την ταχύτερη δημιουργία και ανάπτυξη νέων εφαρμογών, υπηρεσιών και έργων.

Οι πόροι του τμήματος IT απελευθερώνονται προκειμένου να μπορούν να κατανεμηθούν σε στρατηγικές πρωτοβουλίες υψηλότερης αξίας, εξοικονομώντας το 98% του χρόνου λειτουργίας[3].

HPE Backup and Recovery Service

Το Enhanced HPE Backup and Recovery Service είναι μία bakup as a service υπηρεσία, ειδικά διαμορφωμένη για περιβάλλοντα υβριδικού cloud. Οι πελάτες μπορούν να προστατεύσουν πολύ εύκολα τα VM δεδομένα τους, να αποκτήσουν ταχεία ανάκτηση των δεδομένων on-premise και να απολαύσουν μία οικονομικά συμφέρουσα προσέγγιση για την αποθήκευση μακροπρόθεσμων αντιγράφων ασφαλείας στο δημόσιο cloud. Το HPE Backup and Recovery Service είναι πλέον διαθέσιμο για εικονικές μηχανές που αναπτύσσονται ακόμα και σε ετερογενή υποδομή.

Επιπλέον, η HPE εξελίσσει τις λύσεις ανάκτησης αρχείων έπειτα από επιθέσεις ransomware προσθέτοντας αμετάβλητα αντίγραφα δεδομένων – στις εγκαταστάσεις, στις Υπηρεσίες Ιστού της Amazon (AWS) με HPE Backup and Recovery Service.

HPE GreenLake για υπολογιστές υψηλών επιδόσεων (High Performance Computing)

Η HPE ενισχύει περαιτέρω τις λύσεις του HPE GreenLake για HPC, καθιστώντας τη συγκεκριμένη τεχνολογία πιο προσιτή σε κάθε επιχείρηση που θέλει να την αποκτήσει,. Οι νέες δυνατότητες που δίνονται μέσα απο purpose-built λύσεις, αντιμετωπίζουν γρήγορα τα πιο απαιτητικά workloads έντασης ισχύος και έντασης δεδομένων, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης και επιταχύνοντας τις διαδικασίες εξαγωγής συμπερασμάτων από την ανάλυση των δεδομένων. Το μέγεθος των cloud λύσεων HPC προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς με διαμορφώσεις που ξεκινούν από 10 κόμβους. Οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν:

Διευρυμένες δυνατότητες GPU που θα ενσωματωθούν στο νέο σύστημα HPE Apollo 6500 Gen10, με σκοπό την ενίσχυση της υπολογιστικής ισχύος και την προώθηση έργων έντασης δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις NVIDIA Tensor Core A100, A40 και A30 GPU σε προσαυξήσεις των 2-4-8 acellerators. Επιπλέον, η νέα υπηρεσία θα διαθέτει το NVIDIA NVLink για απρόσκοπτη, υψηλής ταχύτητας σύνδεση μεταξύ των GPU που θα λειτουργούν μαζί ως ένας ενιαίος ισχυρός επιταχυντής.

HPE Slingshot , το μοναδικό high performance Ethernet fabric στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί για λύσεις HPC και AI, και παρέχει δικτύωση υψηλής απόδοσης για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων για υψηλότερη ταχύτητα και έλεγχο συμφόρησης σε μεγαλύτερα data intensive workloads και workloads τεχνητής νοημοσύνης[4].

HPE Parallel File System Storage , μία επεκτάσιμη, υψηλής απόδοσης λύση αποθήκευσης για την παροχή πολύ υψηλής απόδοσης για ευρύτερες ανάγκες HPC και AI.

Multi-cloud connector APIs, τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα οργάνωσης των HPC workloads σε μια ποικιλία πόρων υπολογιστών, όπως άλλα HPE GreenLake για HPC ή δημόσια clouds. Το νέο μοντέλο προσφέρει περισσότερη ελαστικότητα, επεκτασιμότητα και εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των ομαδοποιημένων πόρων. Η δυνατότητα αυτή βελτιώνει τη συνεργασία μέσω της σύνδεσης με άλλα έργα μεταξύ πολλών τοποθεσιών, αφαιρώντας τα silos.

HPE GreenLake για Compute Ops Manager

Το HPE Compute Ops Manager, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο HPE Discover 2021, είναι μία cloud native κονσόλα διαχείρισης για πρόσβαση, παρακολούθηση και διαχείριση servers. Το HPE Compute Ops Manager αυτοματοποιεί τη διαχείριση του κύκλου ζωής των συστημάτων με ασφάλεια στο υπολογιστικό περιβάλλον ενός πελάτη. Σήμερα, η υπηρεσία cloud είναι ανοιχτή για δωρεάν δοκιμή 90 ημερών και θα είναι διαθέσιμη για αγορά τον Ιούνιο του 2022.

Το HPE Compute Ops Manager χρησιμοποιεί ήδη επιτυχώς η εταιρεία Kimley-Horn, μια κορυφαία εταιρεία των ΗΠΑ που ειδικεύεται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και engineering σε ιδιωτικές και δημόσιες υποδομές. Χρησιμοποιώντας το HPE Compute Ops Manager, η Kimley-Horn μπόρεσε να επιταχύνει τις ενημερώσεις των διακομιστών από τέσσερις ώρες σε 45 μόλις λεπτά.

Η HPE επεκτείνει το οικοσύστημα συνεργατών της για να προσφέρει κορυφαίες στον κλάδο λύσεις μέσω του HPE GreenLake

Η πλατφόρμα HPE GreenLake προσελκύει ένα ευρύ οικοσύστημα συνεργατών που επιδιώκουν να προσφέρουν τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τους μέσω της πλατφόρμας.

Η HPE συνεχίζει να επενδύει στην από κοινού ανάπτυξη με βασικούς εταίρους διανομής. Πλέον, όπως ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2021, το HPE GreenLake είναι άμεσα διαθέσιμο στις αγορές cloud και στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου των Arrow Electronics, ALSO Group, Ingram Micro και TD Synnex. Έτσι, το HPE GreenLake γίνεται διαθέσιμο σε περισσότερους από 100.000 συνεργάτες, οι οποίοι μπορούν τώρα να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα για να προσφέρουν την εμπειρία cloud στους πελάτες τους. Οι ενημερώσεις περιλαμβάνουν έναν κατάλογο προκαθορισμένων υπηρεσιών cloud για τα marketplaces και βελτιώσεις για την αυτοματοποίηση παραγγελιών και χρέωσης.

Τέλος, η HPE ανακοίνωσε και μια νέα συμφωνία με την Digital Realty, τον μεγαλύτερο παγκοσμίως παρόχο cloud-and carrier-neutral λύσεων data centers, συντοπισμού (co-location) και διασύνδεσης. Οι πελάτες μας μπορούν πλέον να επωφεληθούν από την ασφαλή φιλοξενία και διαχείριση των cloud υπηρεσιών του HPE GreenLake σε περισσότερα από 285 σύγχρονα data centers της Digital Realty σε όλον τον κόσμο, που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις σε 50 από τις σημαντικότερες μητροπόλεις με φυσική εγγύτητα σε εγκαταστάσεις Public Cloud. Οι πελάτες απολαμβάνουν την ευκολία ενός ολοκληρωμένου συμβολαίου, ενιαίας τιμολόγησης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των υπηρεσιών που εξυπηρετούν το στόχο τους για ταχεία υλοποίηση, αειφορία και καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το HPE GreenLake, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.hpe.com/us/en/greenlake.html