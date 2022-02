Η Wind στην ομάδα των The Most Sustainable Companies 2022

Η Wind Ελλάς εντάχθηκε στην ομάδα των «The most sustainable companies in Greece» για το 2022, αποτελώντας έναν από τους πρεσβευτές ενός νέου βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας μας.

Αυτή η ιδιαίτερα σημαντική διάκριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Wind για βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον και την ουσιαστική συμβολή της στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

«Η ένταξή μας στις «The Most Sustainable Companies in Greece» μας γεμίζει ικανοποίηση, αλλά κυρίως επιβεβαίωση ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Για όλους εμάς στη Wind ό,τι κάνουμε, αλλά και ο τρόπος που το κάνουμε είναι εξίσου σημαντικά. Η βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματώνεται πλήρως στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Επικοινωνίας της Wind Ελλάς.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και την τελευταία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Wind Ελλάς στο www.wind.gr

Το Sustainability Performance Directory αποτελεί τον επιχειρηματικό δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης ο οποίος, μέσω τεχνικής αξιολόγησης, δημιουργεί την «Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης» στην Ελλάδα. Αναπτύσσεται με βάση το ευρωπαϊκά αναγνωρισμένο πρότυπο αναφοράς μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και αξιολόγησης επιδόσεων ESG, The Sustainability Code, που έχει αναπτυχθεί από το Γερμανικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και έχει προσαρμοσθεί στην ελληνική νομοθεσία ως ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΣΕΒ και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Αποτελεί αναγνωρισμένο πρότυπο αναφοράς του Οδηγού ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.