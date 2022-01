H Check Point Software ενισχύει τη λύση Secure Access Service Edge για την ασφαλή σύνδεση όσων εργάζονται από απόσταση

Η Check Point Software Technologies, κορυφαίος πάροχος λύσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο παγκοσμίως, ανακοίνωσε τι προσφέρει η βελτιωμένη υπηρεσία Harmony Connect Secure Access Service Edge (SASE):

Zero-trust συνδεσιμότητα σε εταιρικές εφαρμογές με παροχή VPN-as-a-service μέσω cloud

Βελτιωμένη ταχύτητα συνδεσιμότητας παγκοσμίως με νέα παγκόσμια σημεία παρουσίας

Αυξημένη ασφάλεια για το περιβάλλον σας, χάρη στο device posture check της συσκευής των απομακρυσμένων χρηστών ( infection status, av installation etc)

Καθώς πολλοί οργανισμοί στρέφονται στην εξ αποστάσεως εργασία και ορισμένοι μάλιστα μετατοπίζονται μόνιμα σε υβριδικά ή απομακρυσμένα μοντέλα εργασίας, αυτές οι νέες βελτιώσεις και δυνατότητες καθιστούν ευκολότερη από ποτέ την προστασία του απομακρυσμένου και υβριδικού εργατικού δυναμικού και των υποκαταστημάτων από απειλές στον κυβερνοχώρο της γενιάς V, καθώς συνδέονται σε οποιονδήποτε πόρο από οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε.

Το μοντέλο SASE αντιμετωπίζει τους περιορισμούς των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών δικτύων, συγκλίνοντας τη δικτύωση και την ασφάλεια στο cloud. Η εφαρμογή SASE έχει πολλά πλεονεκτήματα για τους οργανισμούς που πρέπει να υποστηρίξουν αυξανόμενο αριθμό απομακρυσμένων εργαζομένων και υποκαταστημάτων, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην ασφάλεια και την πρόληψη απειλών. Σύμφωνα με την Gartner , “Μέχρι το 2025, τουλάχιστον το 60% των επιχειρήσεων θα έχουν σαφείς στρατηγικές και χρονοδιαγράμματα για την υιοθέτηση του SASE που θα περιλαμβάνει την πρόσβαση χρηστών, από 10% το 2020.”. Το Harmony Connect SASE προσφέρει τη μοναδική λύση SASE με επίκεντρο την πρόληψη με ποσοστό 100% για τις απειλές κακόβουλου λογισμικού. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν νέα πρότυπα ασφάλειας που αξιοποιούν τη δύναμη του cloud για βελτιωμένη επεκτασιμότητα, ενοποιημένη διαχείριση, εμπειρία χρήστη και ταχύτητα, ενώ παράλληλα προλαμβάνουν και αποκλείουν τις πιο αποπροσανατολιστικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο προτού προλάβουν να διαταράξουν την επιχείρηση.

“Οι επιχειρήσεις εξαπλώνονται όλο και περισσότερο, διευρύνοντας τα “σύνορά” τους και αυξάνοντας τον κίνδυνο εξελιγμένων επιθέσεων ασφάλειας δικτύου. Αυτή η αυξημένη πολυπλοκότητα απαιτεί κεντρική και συνεπή διαχείριση πολιτικών ασφαλείας σε όλο το δίκτυο. Το Secure Access Services Edge (SASE) είναι μια αρχιτεκτονική αναφοράς που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις ασφαλείας της κατανεμημένης επιχείρησης”, δήλωσε ο John Grady, Network Security Analysts της ESG. “Η λύση Harmony Connect SASE της Check Point υιοθετεί μια προσέγγιση με γνώμονα την ασφάλεια, παρέχοντας βασικές ενοποιημένες υπηρεσίες ασφάλειας cloud, όπως τείχος προστασίας επόμενης γενιάς, προηγμένη πρόληψη απειλών, ασφαλής πύλη διαδικτύου, πρόσβαση δικτύου μηδενικής εμπιστοσύνης, πρόληψη απώλειας δεδομένων (DLP) και πρόληψη εισβολής (IPS). Το Check Point Software ενσωματώνεται επίσης με κορυφαίες εταιρείες δικτύωσης για να παρέχει στις επιχειρήσεις την ευελιξία να συνδυάζουν την καλύτερη ασφάλεια με την καλύτερη απόδοση του δικτύου”.

Η ενισχυμένη λύση Harmony Connect SASE θα προσφέρει:

– Νέο VPN-as-a-service – Πρόσβαση σε επίπεδο δικτύου με βάση τον πελάτη – VPN-as-a-service που παρέχει τη δύναμη της συνδεσιμότητας δικτύου επιπέδου 3, εξασφαλισμένη με πολιτική πρόσβασης Zero-Trust. Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει ενσωματωμένο cloud DLP και κορυφαίο IPS για την προστασία των εφαρμογών από τις τελευταίες ευπάθειες (όπως το Log4J).

– Σημεία παρουσίας cloud (PoPs) σε νέες περιοχές – Με πολλαπλές ζώνες διαθεσιμότητας (PoPs) για κάθε περιοχή, η Check Point Software θα επεκτείνει τις παγκόσμιες υπηρεσίες cloud προσθέτοντας νέα PoPs στο δίκτυό της, με νέες τοποθεσίες στην Ελβετία, τη Νορβηγία, τις Κάτω Χώρες, τις Κεντρικές ΗΠΑ, τις Νότιες ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Κίνα.

– Επικύρωση της θέσης της νέας συσκευής για διαχειριζόμενες συσκευές – Βελτίωση της υγιεινής της ασφάλειας από τις συσκευές των εργαζομένων που συνδέονται εξ αποστάσεως.

“Η WR Grace είναι παγκόσμιος κατασκευαστής χημικών προϊόντων με 5.000 χρήστες σε περισσότερες από 40 χώρες. Αξιοποιώντας το Firewall as a Service του Harmony Connect και το Harmony Office and Email, μπορούμε να προστατεύσουμε τους χρήστες, τα γραφεία και τις εφαρμογές μας, όπου κι αν βρίσκονται”, δήλωσε ο David Antlitz, Global Manager, Security and Firewall Technologies, WR Grace. “Η ενοποιημένη διαχείριση του Harmony Connect SASE μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της απομακρυσμένης συνδεσιμότητας, εφαρμόζοντας μια ενιαία πολιτική ασφαλείας σε ολόκληρη την επιχείρησή μας και απλοποιώντας τη διαχείριση, ενώ παράλληλα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας”.

“Επεκτείνοντας την προσέγγιση της Check Point που βασίζεται στην πρόληψη στο SASE, οι οργανισμοί δεν χρειάζεται πλέον να επιλέγουν μεταξύ ασφάλειας και απόδοσης στα κατανεμημένα περιβάλλοντά τους”, δήλωσε ο Itai Greenberg, αντιπρόεδρος διαχείρισης προϊόντων της Check Point Software. “Το Harmony Connect ενοποιεί πολλαπλές υπηρεσίες ασφάλειας δικτύου που παρέχονται μέσω cloud και καθιστά απλή την ασφάλεια απομακρυσμένων και υβριδικών εργαζομένων, καθώς και παγκοσμίως κατανεμημένων γραφείων. Η υπηρεσία έχει ήδη αναπτυχθεί από 400 πελάτες παγκοσμίως και με τις νέες βελτιώσεις, οι οργανισμοί θα απολαμβάνουν αυξημένες επιλογές συνδεσιμότητας, ενισχυμένη ασφάλεια απομακρυσμένων συσκευών και ακόμη καλύτερη εμπειρία χρήσης. ”

Κατασκευασμένο για να σταματά τις πιο προηγμένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, το Harmony Connect παρέχει βασικές υπηρεσίες ασφάλειας δικτύου, όπως Secure Web Gateway, Zero Trust Network Access, branch Firewall-as-a-service, Intrusion Prevention (IPS) και Data Loss Prevention (DLP), και αναπτύσσεται μέσα σε λίγα λεπτά για την εφαρμογή πολιτικών Zero Trust με απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη.

Οι νέες βελτιώσεις θα προστεθούν στην ήδη υπάρχουσα zero trust τεχνολογία, επιτρέποντας στη λύση SASE της Check Point να παρέχει απλή ασφαλή συνδεσιμότητα για απομακρυσμένους χρήστες και υποκαταστήματα με κορυφαία πρόληψη απειλών.