Obrela: εξαγορά της Encode, αύξηση κεφαλαίου 8 εκατ. και επενδυτικό πλάνο 10 εκατ.

Ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα και το εξωτερικό η εταιρεία παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, Obrela Security Industries, με την εξαγορά της Encode και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά 8 εκατ. ευρώ.

Η ενοποιημένη εταιρεία Obrela – Encode θα στηρίξει την περαιτέρω οργανική ανάπτυξή της με επενδύσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ, τα επόμενα δύο χρόνια, κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας, του ανθρώπινου δυναμικού και της ενίσχυσης του brand name της.

Όπως είπε χθες κατά την ενημέρωση του Τύπου για την εξαγορά, o συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Obrela, Γιώργος Πατσής, στους στόχους της εταιρείας, αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την εξαγορασθείσα Encode, είναι και η επέκταση στις ΗΠΑ.

Σήμερα η Obrela δραστηριοποιείται σε 17 χώρες έχοντας γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο, Φρανκφούρτη, Ριάντ και Ντουμπάι. Ο ίδιος δεν απέκλεισε και μια πιθανή εισαγωγή σε χρηματιστήριο, σημειώνοντας ωστόσο, πως δεν είναι στα άμεσα σχέδια της εταιρείας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για την Obrela το ανθρώπινο δυναμικό, γι΄ αυτό και για τις 50 νέες προσλήψεις που θεωρεί αναγκαίες για την ανάπτυξή της έχει απευθυνθεί σε εξειδικευμένες εταιρείες αναζήτησης προσωπικού, στοχεύοντας σε Έλληνες στελέχη της αγοράς της κυβερνοασφάλειας που θα πειστούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Η εξαγορά της Encode καθιστά την Obrela, σύμφωνα με τα στελέχη της, τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα και έναν από τους σημαντικότερους παρόχους Managed Detection and Response (MDR) υπηρεσιών παγκοσμίως, με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, ενοποιημένο κύκλο εργασιών 18 εκατ. ευρώ, έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό 180 ατόμων και διευρυμένο διεθνές πελατολόγιο.

Σύμφωνα με τον κ. Πατσή «το μέλλον του κλάδου απαιτεί τη συνένωση δυνάμεων και επιχειρησιακών συνεργειών για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο, ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς. Μαζί είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε ακόμη πιο δυναμικά και εστιασμένα την κοινή μας αποστολή που δεν είναι άλλη από το «We keep your business in business», τη διασφάλιση δηλαδή της ανεμπόδιστης λειτουργίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών μας και την αποτελεσματική προστασία τους από κυβερνοαπειλές σε πραγματικό χρόνο».

Βάσει των στοιχείων που αναφέρθηκαν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Obrela η αγορά της κυβερνοασφάλειας αυξάνεται παγκοσμίως με ρυθμό της τάξεως του 30% (εκτιμάται σήμερα στα 300 δισ. δολ. και αναμένεται να αγγίξει τα επόμενα χρόνια το 1 τρις.) και αποτελεί πόλο έλξης επενδύσεων.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η αγορά αυτή είναι της τάξεως των 150 με 200 χιλ. ευρώ, ωστόσο, όπως και παγκοσμίως σε αυτή τη φάση αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Στρατηγικός στόχος της Obrela, αλλά και κάτι που θα συμβεί νομοτελειακά είναι η παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας και στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Την πλειοψηφία των μετοχών της Obrela έχουν οι ιδρυτές της, ενώ σημαντικό μειοψηφικό ποσοστό έχουν η EOS Capital Partners (επενδυτικό κεφάλαιο στο πλαίσιο του Equifund με επικεφαλής τον Απόστολο Ταμβακάκη) και το LATSCO Family Office (της οικογένειας της Μαριάννας Λάτσης). Το EOS και το LATSCO επένδυσαν πρώτη φορά στην Obrela τον Δεκέμβριο του 2020, 5 εκατ. ευρώ και θα συμμετάσχουν και στην προαναφερόμενη νέα αύξηση κεφαλαίου.

Ο κ. Ταμβακάκης επεσήμανε χθες ότι «η εξαγορά της Encode γίνεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς η πανδημία, επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και κυβερνήσεων και ανέδειξε την ανάγκη της κυβερνοασφάλειας. Επιδιώκουμε να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο την αναπτυξιακή πορεία της Obrela και κατ’ επέκταση να συμβάλουμε δυναμικά στο χώρο της κυβερνοασφάλειας σε διεθνές επίπεδο.»

Ο Νίκος Βουτυχτής, Chief Investment Officer του LATSCO Family Office στην Ελλάδα πρόσθεσε πως «η ενσωμάτωση της Encode στην Obrela υπηρετεί αυτή τη στρατηγική και εξασφαλίζει για το ενοποιημένο σχήμα σημαντικές οικονομίες κλίμακας και συμπληρωματικότητα στην παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, ικανό μέγεθος ώστε να δημιουργεί στους πελάτες της ένα αίσθημα εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα γίνεται ο προτιμητέος εργοδότης που μπορεί να προσελκύσει ταλαντούχους επαγγελματίες του χώρου.»

Η Obrela Security Industries, σύμφωνα πάντα με τα στελέχη της, είναι ένας από τους 30 πιο αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, παρέχοντας υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μέσω της υπερσύγχρονης πλατφόρμας «Swordfish». Ιδρύθηκε το 2009 από Έλληνες και σήμερα παρέχει ασφάλεια σε περιουσιακά στοιχεία (assets) συνολικής αξίας 150 δισ. ευρώ.