Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LG ανακοίνωσε τις προτεραιότητες της εταιρείας για το 2022

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της LG Electronics, William Cho, ανακοίνωσε τις προτεραιότητες της εταιρείας για το 2022, γνωστοποιώντας τη σημασία της βελτίωσης της στρατηγικής της το νέο έτος, ώστε να αυξήσει την αξία των πελατών της και να ενισχύσει τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα να προετοιμάζεται για όλες τις μελλοντικές ευκαιρίες. Στην ομιλία του στο τέλος του έτους, ο Διευθύνων Σύμβουλος Cho εξέφρασε, επίσης, την εκτίμησή του προς όλο το προσωπικό για την επιτυχία του 2021, καθώς ήταν ένα έτος, που έφερε πολλές αλλαγές και ανάπτυξη εν μέσω των προκλήσεων μιας εξελισσόμενης παγκόσμιας αγοράς.

«Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να καταστήσουμε τη διοίκηση πιο ευέλικτη και θα ρισκάρουμε να εφαρμόσουμε νέους τρόπους για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος», ανακοίνωσε ο Cho. «Η LG παράγει και θα παράγει πάντα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Στο μέλλον, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συνολική εμπειρία των πελατών με τρεις πυλώνες – το F.U.N., first, unique and new – που θα εμφανίζονται σε πρωταρχική θέση σε όλες τις εμπειρίες των πελατών, το 2022».

«Οι καινοτομίες για την εμπειρία των πελατών θα περιλαμβάνουν πρόσθετες ευκαιρίες επικοινωνίας με ακόμη περισσότερους πελάτες για να μπορούμε να προβλέψουμε και να ανταποκριθούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια στις νέες τάσεις του τρόπου ζωής και της αγοράς», δήλωσε ο Cho.

«Αυτό θα το πετύχουμε, αξιοποιώντας αυτό που δημιουργήσαμε, ενισχύοντας τα σχέδιά μας για το μέλλον», συνέχισε ο κ. Cho. «Θα εστιάσουμε στη μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης των υφιστάμενων επιχειρήσεών μας και θα αντιμετωπίζουμε κάθε είδους συναλλαγή και σχέση με τον πελάτη από τη δική του οπτική».

Ο κ. Cho αναφέρθηκε, επίσης, στον συνεχή ψηφιακό μετασχηματισμό, που αφορά στην εξέλιξη της LG, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια αποτελεί πλέον μέρος κάθε πτυχής των δραστηριοτήτων της LG, από τον σχεδιασμό έως τις λειτουργίες, την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Cho ολοκλήρωσε την ομιλία του αγγίζοντας τις θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της LG ως εταιρεία.

«Είναι σημαντικό για την επιτυχία μας να υιοθετήσουμε έναν πιο οργανικό τρόπο λειτουργίας για τη μείωση και την εξάλειψη των εμποδίων ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα και των επιχειρηματικών μονάδων, ώστε να επιτρέψουμε στους εργαζόμενους να επικοινωνούν και να συντονίζονται με μεγαλύτερη ελευθερία», κατέληξε ο Cho. «Ομοίως, πρέπει να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας με άλλους οργανισμούς και να διερευνήσουμε έως πού μπορούμε να επεκτείνουμε την ανάπτυξη βασικών εσωτερικών δυνατοτήτων».