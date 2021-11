Η Samsung απέσπασε 43 Innovation Awards στη CES 2022 για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων της

Η Samsung ανακοίνωσε τις διακρίσεις που απέσπασε στη διεθνή έκθεση CES 2022 για 43 από τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες της. Μεταξύ άλλων, ο οργανισμός Consumer Technology Association (CTA) απένειμε στην εταιρεία τέσσερα βραβεία στην κατηγορία Best of Innovations. Η βράβευση, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, αναδεικνύει τον ιδιαίτερο σχεδιασμό και τη μηχανική σε διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων τεχνολογίας.

Η παρουσία της Samsung σε πολλές κατηγορίες βραβείων υποδηλώνει τη μακρά ιστορία της στην ανάπτυξη καινοτομίας σε διάφορους τομείς, προάγοντας τη βιομηχανία και την κοινωνία. Φέτος, η Samsung αναδείχθηκε νικήτρια σε μια σειρά κατηγοριών όπως τα Περιφερειακά Υπολογιστών και Αξεσουάρ (Computer Peripherals & Accessories), το Hardware και τα Εξαρτήματα Υπολογιστών (Computer Hardware and Components), η Ψηφιακή Απεικόνιση/Φωτογραφία (Digital Imaging/Photography), οι Ενσωματωμένες Τεχνολογίες (Embedded Technologies), τα Παιχνίδια (Gaming), τα Ακουστικά και ο Προσωπικός Ήχος (Headphones & Personal Audio), η Ευεξία (Health and Wellness), οι Οικιακές Συσκευές (Home Appliances), ο Εξοπλισμός και τα Εξαρτήματα Οπτικοακουστικών Προϊόντων Οικιακής Χρήσης (Home AV Components & Accessories), οι Φορητές Συσκευές και Αξεσουάρ (Mobile Devices and Accessories), το Έξυπνο Σπίτι (Smart Home), τα Λογισμικά και οι Εφαρμογές για κινητές συσκευές (Software and Mobile Apps), η Βιωσιμότητα (Sustainability), οι Τεχνολογίες Φορητών Συσκευών (Wearable Technologies) και οι Οθόνες Βίντεο (Video Displays).

Το 2022, η CES 2022 επιστρέφει στο Λας Βέγκας, έπειτα από την αποκλειστικά ψηφιακή διοργάνωση που πραγματοποίησε για το 2021. Ο Jong-Hee (JH) Han, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Visual Display Business της Samsung Electronics, θα χαιρετήσει τη διοργάνωση στις 4 Ιανουαρίου 2022, στις 6:30 μ.μ.

Ακολουθούν μερικά από τα προϊόντα της Samsung που διακρίθηκαν φέτος:

Βραβείο Καλύτερης Καινοτομίας

Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition – Το Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εκφραστούν δημιουργώντας μια εξατομικευμένη συσκευή, διαλέγοντας από μια παλέτα χρωματικών επιλογών για το πλαίσιο (μαύρο, ασημί) αλλά και το μπροστινό και πίσω μέρος της συσκευής (μπλε, κίτρινο, ροζ, λευκό ή μαύρο). Με περισσότερους από 49 πιθανούς συνδυασμούς, η Samsung δημιουργεί μια συσκευή απόλυτα προσαρμόσιμη στο στυλ κάθε χρήστη. Το Samsung Galaxy Z Flip3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού χάρη στις επαναστατικές βελτιώσεις ανθεκτικότητας, όπως η πιστοποίηση IPX8 για αντοχή στο νερό που αποτελεί το υψηλότερο πρότυπο αντοχής για οποιοδήποτε αναδιπλούμενο smartphone αλλά και το νέο πλαίσιο αλουμινίου Armor, το ισχυρότερο αλουμίνιο που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε smartphone Galaxy. Το Galaxy Z Flip3 5G βραβεύθηκε επίσης στις κατηγορίες «Ψηφιακής Απεικόνισης/Φωτογραφίας» και «Κινητών Συσκευών και Αξεσουάρ».

Βραβεία Καινοτομίας

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – Το Galaxy Z Fold3, που συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία κάμερας smartphone της Samsung με την καινοτομία της αναδίπλωσης, διακρίθηκε στις κατηγορίες «Ψηφιακής Απεικόνισης/Φωτογραφίας» και «Φορητών Συσκευών και Αξεσουάρ». Το Galaxy Z Fold3 συνεχίζει την πρωτοποριακή κληρονομιά της Samsung στα αναδιπλούμενα smartphones και συγκεντρώνει καινοτομίες όπως την πιστοποίηση IPX8, την πρώτη Under Display Camera στον κόσμο αλλά και τη χρήση S Pen σε foldable smartphone, όλα αυτά σε μια οθόνη 7,6” που διπλώνει. Με την αριστοτεχνική κατασκευή και τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του, το Galaxy Z Fold3 δημιουργεί πραγματικά μοναδικές εμπειρίες αποτελώντας τον ιδανικό συνδυασμό παραγωγικότητας, απόδοσης και φορητότητας.

Samsung Galaxy Watch4 – Με διακρίσεις στις κατηγορίες «Ευεξία» και «Τεχνολογίες Φορητών Συσκευών», η σειρά Galaxy Watch4 διαθέτει τα πιο καινοτόμα smartwatches της Samsung μέχρι σήμερα, με επανασχεδιασμένο λειτουργικό σύστημα και UX, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και προηγμένα χαρακτηριστικά γυμναστικής. Ο νέος αισθητήρας BioActive, ο πιο προηγμένος μέχρι σήμερα αισθητήρας της Samsung, διαθέτει δυνατότητα υπολογισμού του επιπέδου οξυγόνου στο αίμα και παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού. Επιπλέον, σε δεκαπέντε δευτερόλεπτα, το νέο εργαλείο Body Composition προσφέρει πληροφορίες για βασικές μετρήσεις όπως το ποσοστό σκελετικών μυών και σωματικού λίπους. Με νέο λειτουργικό σύστημα (OS) και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη (UX), το Watch4 Act προσφέρει την πιο φιλική προς το χρήστη εμπειρία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή καινοτομίας smartwatch.

Samsung Galaxy A Series – Βραβευμένη στην κατηγορία «Κινητές Συσκευές & Αξεσουάρ», η σειρά Galaxy A αποτελείται από πέντε συσκευές smartphone με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά σε τιμή που ταιριάζει σε όλους. Το ισχυρό σύστημα πολλαπλών καμερών των συσκευών Galaxy A χαρίζει εκπληκτικές λήψεις, οι οθόνες «ζωντανεύουν» την προβολή βίντεο ενώ οι μπαταρίες μεγάλης διάρκειας και η δυνατότητα γρήγορης φόρτισης προσφέρουν ξεγνοιασιά. Ευέλικτες και προσιτές, οι συσκευές της σειράς Galaxy A κατασκευάστηκαν για να είναι διαθέσιμες σε όλους μερικές από τις κορυφαίες λειτουργίες της Samsung, όπως ο ρυθμός ανανέωσης 120Hz και η πιστοποιημένη ανθεκτικότητα στο νερό και τη σκόνη.

Samsung Galaxy Buds2 – Στην κατηγορία των «Ακουστικών και Προσωπικού Ήχου» βραβεύτηκαν τα Galaxy Buds2, συνεχίζοντας την κληρονομιά της Samsung στην κατηγορία του ήχου, με καινοτόμα και εξαιρετικά άνετη εφαρμογή και εκείνα τα χαρακτηριστικά που αγαπούν περισσότερο οι χρήστες στην πιο προσιτή τιμή της σειράς. Ο ανανεωμένος σχεδιασμός τους καθιστά τα Galaxy Buds2 μικρότερα και ελαφρύτερα για άνεση όλη την ημέρα. Επιπλέον, προσφέρουν καθηλωτικό ήχο με τη λειτουργία Ενεργής Ακύρωσης Θορύβου, δυναμικά ηχεία διπλής κατεύθυνσης και βελτιωμένη λειτουργία ήχου Ambient Mode. Τα ακουστικά συνδυάζουν την προηγμένη ποιότητα ήχου της Samsung και τον κομψό σχεδιασμό, για μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας.

Samsung Galaxy Book Pro 360 – Το Galaxy Book Pro 360 της Samsung, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών smartphones, κερδίζοντας στην κατηγορία «Hardware και Εξαρτήματα Υπολογιστών». Ενσωματωμένο στο mobile DNA ενός smartphone Galaxy, το Galaxy Book Pro 360 σχεδιάστηκε για να κάνει την καθημερινή εμπειρία των χρηστών πιο προσωποποιημένη από ποτέ. Με ισχυρή απόδοση και συνδεσιμότητα όμοια με smartphone, το Book Pro 360 είναι ο πρώτος υπολογιστής 5G της Samsung που πωλείται στις ΗΠΑ. Συνοδεύεται με την αναβαθμισμένη γραφίδα S Pen, μετατρέποντας τον υπολογιστή σε δημιουργικό καμβά. Με οθόνη Super AMOLED και μπαταρία γρήγορης φόρτισης που διαρκεί, ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε ανάγκη του χρήστη, εντός και εκτός σπιτιού.

Samsung SmartTag+ – Ένα ακόμα προϊόν που αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «Φορητών Συσκευών και Αξεσουάρ», το SmartTag+ βοηθά τους χρήστες να εντοπίζουν εύκολα τα σημαντικά τους αντικείμενα. Εξοπλισμένο με τεχνολογία ultra-wideband (UWB), το SmartTag+ εντοπίζει την ακριβή τοποθεσία του χαμένου αντικειμένου με την καλύτερη ακρίβεια και εμβέλεια στην κατηγορία. Οι χρήστες απλά συνδέουν το Galaxy SmartTag+ στα κλειδιά, τις τσάντες ή ακόμα και στα κολάρα των κατοικίδιων τους. Είτε το αντικείμενο βρίσκεται στο δωμάτιο είτε σε κοντινή απόσταση, ο χρήστης απλώς χρησιμοποιεί την κάμερα του συμβατού Galaxy smartphone του και η τεχνολογία AR της υπηρεσίας SmartThings Find θα τον οδηγήσει στο σημείο που το άφησε. Οποιοδήποτε αντικείμενο τώρα μπορεί να παρακολουθείται μέσω του SmartTag+.

Έξυπνη Εντοιχισμένη Επαγωγική Εστία Samsung 30″- Η έξυπνη επαγωγική εστία της Samsung, που διακρίθηκε στην κατηγορία «Οικιακές συσκευές», είναι η πρώτη στον κόσμο που αναγνωρίζεται για την ικανότητά της να μειώνει τη χρήση ενέργειας και τις εκπομπές ρύπων κατά το μαγείρεμα — όλα αυτά διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική απόδοση. Ακόμη, έχει βραβευτεί με το 2021-2022 ENERGY STAR Emerging Technology Award στην κατηγορία Residential Induction Cooking Tops. Διαθέτει επιφάνεια μαγειρέματος με τέσσερις εστίες και προσφέρει καινοτόμους τρόπους μαγειρικής με ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας, όπως ακριβώς και μία εστία αερίου.

Samsung Top Load Washer (WA7700A) – Το πλυντήριο Top Load της Samsung με λειτουργία Auto Dispense βραβεύθηκε επίσης στην κατηγορία «Οικιακές συσκευές». Η Samsung φέρνει τη δημοφιλή λειτουργία Auto Dispense στην κορυφαία κατηγορία πλύσης, αναβαθμίζοντας το πλύσιμο των ρούχων με κορυφαίες λειτουργίες και σχεδιασμό.

Samsung 512GB DDR5 RDIMM – Στην κατηγορία «Hardware και Εξαρτήματα Υπολογιστών» διακρίθηκε η πρώτη μονάδα διπλής ενσωματωμένης μνήμης (RDIMM) στον κόσμο 512GB DDR5 για εφαρμογές ηλεκτρονικών συσκευών νέας γενιάς. Η Samsung DDR5 RDIMM φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη σε υπολογιστές υψηλής απόδοσης, διακομιστές cloud και data centers. Η μονάδα 512 GB διαθέτει 40 ενσωματωμένα πακέτα DRAM, καθένα από τα οποία αποτελείται από οκτώ μήτρες 16 Gb DDR5. Τα τσιπ μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής ταχύτητας περιλαμβάνουν μια εξαιρετικά προηγμένη διαδικασία χαμηλής τάσης και χρησιμοποιούν τεχνολογία ημιαγωγών (TSV) αντιμετωπίζοντας πλήρως τη σημαντική μείωση απόδοσης κατά τη συνδεσιμότητα μεταξύ καλωδίων.

Samsung U.2 ZNS NVMe SSD PM1731a (2/4TB) – Το PM1731a είναι η πρώτη υπερσύγχρονη μονάδα Solid State Drive (SSD) στον κόσμο για επιχειρήσεις και μεγάλα κέντρα δεδομένων που υποστηρίζει την πολυαναμενόμενη τεχνολογία Zoned Namespace (ZNS), αποσπώντας άλλη μια νίκη στην κατηγορία «Hardware & Εξαρτήματα Υπολογιστών». Παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής ενός SSD τρεις με τέσσερις φορές σε σύγκριση με τους υπάρχοντες SSD και αυξάνοντας σημαντικά τον χώρο αποθήκευσης των χρηστών, η μονάδα PM1731a συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα μεγάλων συστημάτων διακομιστών ή αποθήκευσης και ανταποκρίνεται στην παγκόσμια ανάγκη χρήσης μεγάλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης από ηλεκτρονικές συσκευές.

Samsung PCIe Gen5 NVMe SSD PM1743 (2/4/8/16TB) – Στην κατηγορία «Hardware και Εξαρτήματα Υπολογιστών», διακρίθηκε ο σκληρός δίσκος PM1743 ως ο ταχύτερος, με την μεγαλύτερη χωρητικότητα και αξιοπιστία U.2 SSD στην κυκλοφορία. Βασισμένος στη διεπαφή PCIe Gen5, κατασκευάστηκε για να υποστηρίξει τις απαιτήσεις πολλαπλής επεξεργασίας για πρόσβαση, χειρισμό και αποθήκευση δεδομένων παρέχοντας ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις σε επιχειρήσεις με επίκεντρο τον καταναλωτή.

Samsung ISOCELL HP1 – Ο ISOCELL HP1 απέσπασε διάκριση στην κατηγορία «Ενσωματωμένες Τεχνολογίες», ως ο πρώτος αισθητήρας εικόνας 0,64 micrometer (μm) στα 200 megapixel (MP) στον κόσμο για φορητές συσκευές. Ο αισθητήρας HP1 διαθέτει ανάλυση 16,384×12,288 ενεργών pixels που αντιστοιχούν σε οπτική μορφή 1/1,22″. Με τεχνολογία 4×4 pixel-binning, ο αισθητήρας μπορεί να συγχωνεύσει 16 pixels σε ένα μεγάλο pixel μεγέθους 2,56μm, αποδίδοντας φωτεινές εικόνες 12,5 MP με λιγότερο θόρυβο σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού. Ο αισθητήρας μπορεί επίσης να καταγράψει πεντακάθαρα βίντεο σε εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια έως και 8K 30fps.