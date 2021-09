H LG καταγράφει ορόσημο στην ανάπτυξη του 6G με εύρος συχνοτήτων THz

Η LG Electronics (LG) πραγματοποίησε με επιτυχία τη μετάδοση και λήψη ασύρματων δεδομένων 6G terahertz (THz) σε απόσταση 100 μέτρων σε εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό το ορόσημο επιτεύχθηκε σε συνεργασία με το Fraunhofer-Gesellschaft, το μεγαλύτερο εργαστήριο εφαρμοσμένης έρευνας στην Ευρώπη, στις 13 Ιουλίου με τα δεδομένα να «ταξιδεύουν» μεταξύ του Ινστιτούτου Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Βερολίνου στη Γερμανία.

Καθώς το 6G THz έχει μικρή εμβέλεια και αντιμετωπίζει απώλεια ισχύος κατά τη μετάδοση και λήψη μεταξύ κεραιών, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην εξέλιξη του ασύρματου 6G ήταν η ανάγκη για ενίσχυση ισχύος για τη δημιουργία σταθερού σήματος σε συχνότητες εξαιρετικά ευρείας ζώνης. Ο ενισχυτής ισχύος που αναπτύχθηκε από την LG, το Fraunhofer HHI και το Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics (IAF) ήταν καθοριστικός για την επιτυχία αυτής της τελευταίας δοκιμής.

Ο ενισχυτής ισχύος είναι ικανός να παράγει σταθερή έξοδο σήματος έως 15dBm στο εύρος συχνοτήτων μεταξύ 155 και 175 GHz. Η LG επέδειξε επίσης με επιτυχία την προσαρμοστική τεχνολογία διαμόρφωσης δέσμης (adaptive beamforming technology), που αλλάζει την κατεύθυνση του σήματος σύμφωνα με τις αλλαγές στο κανάλι και τη θέση του δέκτη, καθώς και την αλλαγή κεραίας υψηλής απόδοσης, που συνδυάζει σήματα εξόδου πολλαπλών ενισχυτών ισχύος και τα μεταδίδει σε συγκεκριμένες κεραίες.

Με στόχο την παγκόσμια τυποποίηση το 2025 και την εμπορευματοποίησή τους εντός τεσσάρων ετών στη συνέχεια, τα δίκτυα 6G θα μπορούν να υποστηρίζουν πιο γρήγορες ασύρματες ταχύτητες μετάδοσης και επικοινωνίας με χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία. Το 6G θα είναι το βασικό «συστατικό» του Ambient Internet of Everything, της αναδυόμενης τεχνολογίας, που στοχεύει στη βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης και των επιχειρήσεων, καθιστώντας το πιο ευαίσθητο, προσαρμοστικό, αυτόνομο και εξατομικευμένο στις ανάγκες των καταναλωτών, αναγνωρίζοντας την ανθρώπινη παρουσία και τις απαιτήσεις τους.

Η LG Electronics πρωτοπορεί στην εξασφάλιση βασικών τεχνολογιών 6G μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών. Το 2019 η εταιρεία ίδρυσε το Ερευνητικό Κέντρο LG-KAIST 6G σε συνεργασία με το Κορεατικό Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας, το κορυφαίο ερευνητικό πανεπιστήμιο της χώρας. Νωρίτερα φέτος, η LG και η KAIST ένωσαν τις δυνάμεις τους με την Keysight Technologies Inc., έναν παγκόσμιο κατασκευαστή εξοπλισμού δοκιμών και μετρήσεων ασύρματων τηλεπικοινωνιών, φέρνοντας τη συνεργασία σε άλλο επίπεδο. Τον Ιούνιο, η LG εξελέγη πρόεδρος του “Applications Working Group of the Next G Alliance”, την πρωτοβουλία του κλάδου “Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS)” για την προώθηση της ηγετικής τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας στο 6G για την επόμενη δεκαετία και πέρα από την περιοχή της Βόρειας Αμερικής.

«Η επιτυχία αυτής της δοκιμής αποδεικνύει ότι είμαστε όλο και πιο κοντά στην αποτελεσματική εφαρμογή του φάσματος ραδιοεπικοινωνίας terahertz στην επικείμενη 6G εποχή», δήλωσε ο Δρ I.P. Park, πρόεδρος και CTO της LG Electronics. «Οι επιτυχημένες συνεργασίες μας με τοπικά και παγκόσμια ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς για την προώθηση της ανάπτυξης των δυνατοτήτων 6G ήταν εξαιρετικά ανταποδοτικές».