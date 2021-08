Η ESET συμπεριλήφθηκε σε δύο εκθέσεις αναλυτών για Threat Intelligence και Ανίχνευση και Απόκριση για Απειλές Zero Trust

Η ESET, ηγέτιδα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως, συμπεριλήφθηκε σε δύο εκθέσεις της Forrester: Tην έκθεση Forrester Tech Tide: Zero Trust Threat Detection And Response, Q2 2021 και την έκθεση Forrester Tech Tide: Threat Intelligence, Q2 2021. Η ESET συμπεριλήφθηκε ως sample vendor και στις δύο εκθέσεις, γεγονός που καταδεικνύει τις ισχυρές υπηρεσίες ανίχνευσης και απόκρισης endpoint.

Οι εκθέσεις Forrester Tech Tide εξετάζουν την ωριμότητα ενός οικοσυστήματος τεχνολογιών και βοηθούν τους οργανισμούς να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις τεχνολογίες που θα επενδύσουν και πότε. Η έκθεση «Zero Trust Threat Detection and Response» αναλύει 17 κατηγορίες τεχνολογίας και περιλαμβάνει προμηθευτές που υποστηρίζουν τις δυνατότητες ανίχνευσης και απόκρισης απειλών Zero Trust. Αυτές οι δυνατότητες «έχουν γίνει ακόμη πιο κρίσιμες για τον εντοπισμό επιθέσεων που μπορεί να έχουν ξεφύγει από προληπτικούς ελέγχους και εργαλεία». Ως εκ τούτου, αυτή η έκθεση λειτουργεί συνδυαστικά με την έκθεση της Forrester Tech Tide : Zero Trust Threat Prevention, Q3 2020.

Η έκθεση «The Forrester Tech Tide: Threat Intelligence» αναλύει 15 κατηγορίες τεχνολογίας και υπηρεσιών που χαρακτηρίζουν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ασφάλειας..

Η ESET πιστεύει ότι το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στις εκθέσεις αντικατοπτρίζει την υψηλή αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών της για επιχειρήσεις, ιδίως, του ESET Enterprise Inspector και του ESET Threat Intelligence, τα οποία υποστηρίζονται από ισχυρή έρευνα για κακόβουλο λογισμικό (δημοσιεύτηκε στο blog της ESET WeLiveSecurity που φιλοξενεί άρθρα για την κυβερνοασφάλεια).

Η ανίχνευση και αντιμετώπιση απειλών Zero Trust είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνει η Forrester στην έκθεσή της, οι λύσεις ανίχνευσης και απόκρισης endpoint «είναι η επόμενη γενιά προστασίας τελικού σημείου, παρέχοντας περισσότερη ορατότητα και έλεγχο από ποτέ».

Με το τοπίο απειλών να εξελίσσεται και τις κυβερνοεπιθέσεις να αυξάνονται, η Forrester προσδιόρισε επίσης την υπηρεσία πληροφοριών απειλής ως ένα κρίσιμο συστατικό της πολιτικής ασφάλειας μιας επιχείρησης. Οι οργανισμοί από κάθε κλάδο θα πρέπει να χρησιμοποιούν πληροφορίες για απειλές στον κυβερνοχώρο για να εντοπίζουν φορείς απειλών και να συμβάλλουν στη δημιουργία ισχυρών συστημάτων ασφαλείας. Η ESET έχει αναγνωριστεί ως ειδικός στον τομέα ανίχνευσης απειλών, παρέχοντας λεπτομερή πληροφόρηση για κυβερνοαπειλές και δείκτες compromise feeds που εφαρμόζονται σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από το τεράστιο δίκτυο ερευνητών της σε όλο τον κόσμο.

Η Zuzana Legáthová, Analyst Relations Manager της ESET, σχολίασε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε συμπεριληφθεί όχι σε μία, αλλά σε δύο εκθέσεις Forrester Tech Tide για τη λύση εντοπισμού και απόκρισης τελικού σημείου και τις υπηρεσίες πληροφοριών απειλής. Πιστεύουμε ότι η παρουσία μας σε τέτοιου είδους εκθέσεις αντικατοπτρίζει τη διαρκή επένδυσή μας στις δικές μας τεχνολογίες και έρευνες και τη δέσμευσή μας να διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τις απειλές. Οι ισχυρές δυνατότητες ανίχνευσης και απόκρισης και πληροφοριών απειλής είναι πλέον ζωτικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, και είμαστε υπερήφανοι που η Forrester μάς προτείνει ως προμηθευτή που υποστηρίζει οργανισμούς στη δημιουργία ανθεκτικών αρχιτεκτονικών ασφαλείας που υποστηρίζονται από αυτές τις τεχνολογίες».

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της ESET για επιχειρήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ, περισσότερες πληροφορίες για υπηρεσίες πληροφοριών απειλής μπορείτε να βρείτε εδώ.