RISE to the Challenge από τη SUNLIGHT: το πρώτο πρόγραμμα έμμισθης εκπαίδευσης και απασχόλησης σε τεχνολογίες λιθίου νέας γενιάς

Η SUNLIGHT, μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες στην παγκόσμια παραγωγή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και μέλος του Ομίλου Olympia, σχεδιάζει σήμερα καινοτόμες βιομηχανικές λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία 30 χρόνων με τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Η εταιρεία, η οποία επενδύει διαχρονικά στην έρευνα και ανάπτυξη, αποτελεί ελκυστικό εργοδότη με πάνω από 1.200 εργαζόμενους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναγνωρίζοντας ότι η γνώση είναι δύναμη, η SUNLIGHT παρουσιάζει μία νέα πρωτοβουλία, το νέο πρόγραμμα έμμισθης εκπαίδευσης και απασχόλησης πτυχιούχων «RISE to the Challenge», μέσα από το οποίο επιδιώκει να στηρίξει νέους μηχανικούς, στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους.

Το πρόγραμμα πτυχιούχων «RISE to the Challenge», απευθύνεται σε όσους διαθέτουν πρόσφατο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ως Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μιλούν άπταιστα Αγγλικά και Ελληνικά. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021 και θα έχει διάρκεια 18 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, θα πρέπει να έχουν υποβάλει την αίτησή τους online εδώ έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Με στόχο να προοδεύσουν σε ένα πρωτοπόρο και καινοτόμο περιβάλλον που προωθεί ενεργά τη συνεχή εξέλιξη, οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στην πράξη τις τεχνικές και δημιουργικές τους δεξιότητες, συμμετέχοντας σε απαιτητικά έργα, σε διάφορες εγκαταστάσεις και γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού τους ταξιδιού στη SUNLIGHT, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν βασικούς τομείς επιχειρηματικής λειτουργίας όπου επικεντρώνεται η εταιρεία, όπως το R&D για τεχνολογίες λιθίου. Σήμερα, η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου ερευνητικού κέντρου στην Αθήνα, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά με το αντίστοιχο κέντρο που ήδη λειτουργεί με επιτυχία στην κύρια βιομηχανική της μονάδα, στην Ξάνθη. Παράλληλα, υλοποιεί μία επένδυση ύψους €105,26 εκατ. για την ανάπτυξη νέας μονάδας παραγωγής πρωτοτύπων λιθίου, την αύξηση της δυναμικότητας συναρμολόγησης μπαταριών, καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών λιθίου σε επίπεδο στοιχείου.

Με αφορμή την έναρξη των αιτήσεων, ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Βασίλης Γαβρόγλου, δήλωσε: «Στη SUNLIGHT, μένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη του οράματός μας για πλήρη μετασχηματισμό σε μία εταιρεία καινοτομίας και τεχνολογίας παγκόσμιας εμβέλειας. Μέσα από το πρώτο πρόγραμμα έμμισθης εκπαίδευσης και απασχόλησης σε τεχνολογίες λιθίου νέας γενιάς, δίνουμε την ευκαιρία σε νέους μηχανικούς να κάνουν τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας σε έναν από τους πιο καινοτόμους κλάδους που προσελκύει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ως πρωτοπόρα εταιρεία στην παραγωγή μπαταριών και αποθήκευσης ενέργειας, θέλουμε να αποτελούμε πηγή έμπνευσης για τους νέους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και τους παρέχουμε τη δυνατότητα να παραμείνουν στην Ελλάδα και να χτίσουν μια ελκυστική καριέρα στη χώρα μας. Μόνο τους τελευταίους μήνες, έχουμε προσελκύσει περισσότερους από 100 νέους συνεργάτες, με το 25% των περιπτώσεων να αφορά Έλληνες του εξωτερικού που εργάζονταν σε διεθνή ερευνητικά κέντρα και σε μεγάλες βιομηχανίες».

Η SUNLIGHT αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που δημιουργούν προοπτικές για την εξέλιξη και επαγγελματική αποκατάσταση νέων, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην αποστολή της εταιρείας για δημιουργία καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώπων και συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.