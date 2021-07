Coffee Island και Vodafone σε μία νέα συνεργασία για τους λάτρεις του καφέ και όχι μόνο

Η Vodafone και η Coffee Ιsland ενώνουν τις δυνάμεις τους και χαρίζουν δροσιά και γεύση στο καλοκαίρι μέσα από τα προγράμματα επιβράβευσης πελατών της Vodafone, Thank you και CU Around.

Όλοι οι Vodafone συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν τον αγαπημένο τους καφέ ή οποιοδήποτε άλλο ρόφημα θέλουν, από τη γνωστή αλυσίδα, με έκπτωση -40%! Tο μόνο που χρειάζεται να κάνουν, οι CU συνδρομητές, είναι να ενεργοποιήσουν την προσφορά μέσα από το My CU App και οι Vodafone συνδρομητές, μέσα από το My Vodafone App.

Η εξαργύρωση μπορεί να γίνει σε ένα από τα 405 καταστήματα Coffee Island σε όλη την Ελλάδα!

To CU Around και το Thank you είναι τα προγράμματα επιβράβευσης πελατών της Vodafone, που σχεδιάζουν προσφορές, προνόμια αλλά και εμπειρίες, πάντοτε βασισμένες στις επιθυμίες των συνδρομητών τους!

Cheers!

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.vodafonecu.gr/cu-around/offer/40-ekptosi-stous-kafedes-kai-sta-rofimata-sto-coffee-island/ & https://thankyou.vodafone.gr/offer/809