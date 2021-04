Η Siemens Ελλάδος ανάμεσα στα 10 Best Workplaces της χώρας για το 2021

Η Siemens Α.Ε. και η Siemens Mobility Α.Ε. ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια τη διάκρισή τους ως Best Workplaces στην Ελλάδα 2021! Oι δύο εταιρείες αναγνωρίστηκαν από κοινού για το εξαιρετικό εργασιακό τους περιβάλλον που τις έφερε μαζί στο top 10 των φετινών βραβείων του διεθνούς οργανισμού Great Place to Work.

«Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της εταιρείας μας και στόχος μας είναι η Siemens να είναι ένας χώρος όπου οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καινοτομούν, να εξελίσσονται και να κάνουν πράξη όσα οραματίζονται. Στη Siemens οι άνθρωποι έχουμε μια αποστολή – να αλλάξουμε τον κόσμο και να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που έχει σημασία. Κι αυτό είναι κάτι που ξεκινά εσωτερικά από τους ανθρώπους μας, στην εταιρεία. Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι λοιπόν για την αναγνώριση και την τιμή αυτή», δήλωσε ο κ. Johann Goettler, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Α.Ε.

Για τη διάκριση της Siemens Ελλάδος ανάμεσα στους καλύτερους εργασιακούς χώρους της χώρας, το Great Place to Work έλαβε υπόψη τις απαντήσεις των εργαζομένων και της επιχείρησης μέσα από ένα ανοιχτό ερωτηματολόγιο που αφορούσε την εργασιακή κουλτούρα της εταιρείας τεχνολογίας και τις παροχές της προς όλους τους εργαζόμενους.

«Η αναγνώριση των προσπαθειών μας για να παρέχουμε όλο και περισσότερα στους ανθρώπους μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας σίγουρα μας γεμίζει χαρά και μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι για το έργο μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας που με την αφοσίωση και το ταλέντο του μας επιτρέπει να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις τεχνολογίας στους πελάτες μας», συμπλήρωσε ο κ. Χρήστος Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Mobility A.E.

«Η διάκρισή μας στα Best Workplaces είναι για εμάς μια γιορτή και μια μοναδική ευκαιρία για αυτό-παρατήρηση και δράση. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι στην ουσία ένα εργαλείο για να εντοπίσουμε με ποιες επιπλέον ενέργειες θα καταφέρουμε να ενδυναμώσουμε τα στοιχεία που κάνουν τους ανθρώπους μας να ξεχωρίζουν», δήλωσε η Ειρήνη Κουφάκη, HR Head της Siemens Ελλάδος. Άνθρωποι με ανοικτό μυαλό, ονειροπόλοι, που δεν φοβούνται τα λάθη, έτοιμοι να μάθουν, να πειραματιστούν, που δεν σταματούν να αναπτύσσονται και να καινοτομούν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι της Siemens, οι δικοί μας Future Makers.

Η βράβευση Best Workplaces αποδίδεται στις εταιρείες της ελληνικής αγοράς που όχι μόνο έχουν λάβει την Πιστοποίηση Great Place to Work, αλλά έχουν πρωτεύσει ανάμεσα στις υπόλοιπες επιχειρήσεις με την ίδια διάκριση. Η Siemens Ελλάδος αναγνωρίστηκε για το πρότυπο εργασιακό της περιβάλλον και έλαβε την Πιστοποίηση Great Place to Work το 2020.