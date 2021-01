Η LG και η ELEMENT AI συνεργάζονται για τη δημιουργία Hub περιεχομένου με στόχο μια νέα AI εμπειρία

Στην CES 2021, ο Πρόεδρος και CTO της LG Electronics (LG) Δρ. I.P. Park και ο CEO της Element AI Jean-François Gagné θα παρουσιάσουν το ‘AIX Exchange: The Future of AI and Human Experience’, ένα πολυεπίπεδο ψηφιακό report που περιλαμβάνει συνεντεύξεις με κορυφαίους εμπειρογνώμονες σε θέματα AI, συμβουλές προς καταναλωτές καθώς θέματα design και επιχειρήσεων. Το AIX Exchange βασίζεται στα «AI Experience Επίπεδα» που συστήθηκαν στην CES 2020 και προτείνει μια κοινή ερμηνεία για τις εξελίξεις του AI, διατηρώντας παράλληλα ένα ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό.

Το πολύπλευρο report διερευνά τον σχεδιασμό AIX σε έξι βασικές θεματικές: Δημόσια Αντίληψη (Public Perception), Ηθικές Αξίες (Ethics), Διαφάνεια (Transparency), Εμπειρία χρήστη (User Experience), Περιεχόμενο (Context) και Σχέσεις (Relationships), η κάθε μια με πολλαπλά δευτερεύοντα θέματα που αλληλοσυνδέονται, όπως ότι έχει μεγάλη σημασία η διεπαφή (interface) ενός χρήστη για τη δημιουργία διαφάνειας ή πώς ένας σαφής στόχος για AI προϊόντα μπορεί να υποστηρίξει την υιοθέτηση τους από τους τελικούς χρήστες. Για να διασφαλιστεί ότι απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, υπάρχει επίσης μια ενότητα για την κατανόηση της AI τεχνολογίας ώστε να εξοικειώνεται το κοινό με τους όρους.

«Αισθανθήκαμε ότι γίνονται πολλές διαφορετικές συζητήσεις από διαφορετικούς εμπλεκόμενους φορείς σε διαφορετικές πλατφόρμες και θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν εύκολα προσβάσιμο ‘χώρο’ για τη βιομηχανία να διερευνήσει αυτά τα σημαντικά θέματα σε ένα μέρος», εξηγεί ο Dr. Park της LG. «Αυτή η προσπάθεια δεν έχει να κάνει με την απάντηση σε ερωτήσεις, αλλά για να συζητήσουμε για ζητήματα που αφορούν τον τελικό χρήστη. Ελπίζουμε ότι εγείροντας τη συζήτηση και αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από το AI, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι διακυβεύεται και να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος μέσω συνεργασίων».

Το report έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για μια τεχνολογία που βρίσκεται όλο και περισσότερο στο σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας και την τσέπη μας. Η McKinsey εκτιμά ότι οι τεχνικές AI έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αξία μεταξύ 3,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και 5,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως, ενώ η PwC εκτιμά ότι το 30% των θέσεων εργασίας διατρέχουν δυνητικό κίνδυνο αυτοματοποίησης έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

«Το AIX Exchange δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα προοπτικής από εμπειρογνωμόνες για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και την εφαρμογή του στο σπίτι, το αυτοκίνητο, την εργασία και σε κοινόχρηστους χώρους», δήλωσε ο Gagné. «Πολλοί στη βιομηχανία βλέπουν τις απίστευτες δυνατότητες της τεχνολογίας, αλλά και τους κινδύνους και την ανάγκη να συνεργαστούμε για να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση και την προστασία του μέλλοντός μας».

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω συναντήσεων Zoom τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2020 και περιλάμβαναν συνομιλίες με τους παρακάτω:

Yoshua Bengio, Επιστημονικός διευθυντής της εταιρείας Mila και κάτοχος του Turing Award

Rodney Brooks, robotics entrepreneur που ίδρυσε την iRobot Corp., δημιουργός της Roomba robot vacuum

Δρ. Christina J. Colclough, παγκόσμια policymaker με επίκεντρο στα δικαιώματα των εργαζομένων και στον αντίκτυπο της τεχνολογίας

David Foster, Επικεφαλής της Lyft Transit, Bikes & Scooters

Δρ. Yuko Harayama, που βοήθησε στην ανάπτυξη του Society 5.0 roadmap της Ιαπωνίας ως Εκτελεστικό Μέλος του Συμβουλίου Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Ιαπωνίας

Charles Lee Isbell Jr., Πρύτανης Πληροφορικής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Τζόρτζια

Helena Leurent, Γενικός Διευθυντής της παγκόσμιας ομάδας δικαιωμάτων καταναλωτών, Consumers International

Bo Peng, Portfolio Director του design agency IDEO

Jeff Poggi, Co-CEO της McIntosh Group

Sri Shivananda, SVP & CTO της PayPal

Δρ. Max Welling, VP Technologies at Qualcomm Netherlands and πρόεδρος έρευνας του Machine Learning, στο Πανεπιστήμιο του Αμστερντάμ

Alex Zafiroglu, Αναπληρωτής Διευθυντής του 3A Institute (3Ai, Australian National University

Τις συνεντεύξεις μπορείτε να τις παρακολουθήσετε ή να τις ακούσετε μέσω του καναλιού YouTube ‘AIX Exchange’ ή μέσω του report, το οποίο περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο, περιεχόμενο φιλικό προς τον καταναλωτή, όπως infographic για την Ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης και ένα research report που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της ΑΙ αξιοποιώντας την επεξεργασία φυσικής γλώσσας και του deep learning για να παρατηρήσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι ομάδες ενδιαφέροντος μιλούν για AI.

Οι πελάτες ή οι ερευνητές μπορούν επίσης να επισκεφθούν το www.AIXexchange.com για να ανακαλύψουν την προοπτική των εμπειρογνωμόνων και των ηγετών της AI σε διάφορους τομείς όπως το design, η ανθρωπολογία, η πολιτική, η υποστήριξη των καταναλωτών και των εργαζομένων. Επισκεφθείτε την virtual CES 2021 exhibition της LG για να δείτε την ομιλία CTO της LG για τη σημασία της ανοιχτής καινοτομία και της συνεργασίας στο LG Future Talk.