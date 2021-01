UPCOM-CLICK AWAY: δημιουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος με 990 ευρώ και το κλειδί στο χέρι

H UPCOM, η καινοτόμος και σύγχρονη εταιρεία πληροφορικής ανακοινώνει διάθεση της νέας υπηρεσίας «UPCOM–CLICK AWAY».

Η υπηρεσία απευθύνεται στις επιχειρήσεις και τα καταστήματα που έως σήμερα δεν είχαν δημιουργήσει και αναπτύξει στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου, παρέχοντάς τους άμεσα και με ασφάλεια την δυνατότητα δημιουργίας του δικού τους ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο Κώστας Φλόκος, CEO της UPCOM δήλωσε σχετικά:

«Είναι γνωστό πως το πρώτο locked–down ώθησε την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου 7 χρόνια μπροστά. Μέσα σε ένα αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν υποδομές και διαδικασίες τις οποίες θα τις συναντούσαμε πολλά χρόνια αργότερα. Έτσι έγινε και με τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Από “nice to have” τα ηλεκτρονικά καταστήματα έγιναν “must to have” μιας και αποτελούν πλέον σημαντικό κλειδί στην βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης. Η Upcom, μέσα από την υπηρεσία «UPCOM–CLICK AWAY» δίνει στις μικρές επιχειρήσεις και καταστήματα την δυνατότητα να δημιουργήσουν άμεσα και με ελάχιστο κόστος το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως οι υπηρεσίες αυτές είναι 100% επιχορηγούμενες από το ΕΣΠΑ».

Η υπηρεσία παρέχεται με κόστος 990 ευρώ, επιδοτείται 100% από το ΕΣΠΑ και προσφέρει όλους τους μηχανισμούς απαιτούνται για ένα ασφαλές, αξιόπιστο και σύγχρονο eShop. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα https://cutt.ly/phXBK5I ή μιλήστε απευθείας με έναν εκπρόσωπο της UPCOM στο 210 300 11 44.