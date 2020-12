Συνεργασία Schneider Electric και Simplex για αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία data center στην Κύπρο

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρεία Simplex με έδρα στην Κύπρο, που παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σκοπός της συγκεκριμένης συνεργασίας ήταν η αξιόπιστη και η υψηλή απόδοση λειτουργίας του data center της Simplex ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Αξιοποιώντας λύσεις και εφαρμογές από το σύνολο του portfolio της Schneider Electric, από συστήματα UPS, διανομής ηλεκτρικής ισχύος, έως και τις ολοκληρωμένες λύσεις ψύξης της APC by Schneider Electric, το data center της Simplex είναι πλέον το πιο σύγχρονο στην Κύπρο.

Για το έργο αυτό επιλέχθηκαν εφαρμογές από τη σειρά λύσεων ψύξης με νερό της Uniflair, από την APC by Schneider Electric, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την εύκολη συντήρηση και την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, ενώ παρέχουν ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε κρίσιμα περιβάλλοντα ΙΤ και υποδομών. Συγκεκριμένα, η Simplex σε συνεργασία με την ομάδα της APC by Schneider Electric επέλεξαν chillers με inverter για τον συμπιεστή, υποστηρίζοντας και λειτουργία intelligent free cooling, μονάδες κλιματισμού ακριβείας CRAH με underfloor EC fans, καθώς και σύστημα OMI για βελτιστοποίηση της ψύξης και της ενεργειακής κατανάλωσης, υιοθετώντας παράλληλα υπερυψωμένο δάπεδο UNIFLAIR για το data center και τους χώρους των γραφείων.

Επιπλέον, τα τριφασικά Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος Easy UPS και Galaxy VS που εγκαταστάθηκαν στο data center Simplex LCA1, προστατεύουν τον απαραίτητο κρίσιμο μηχανολογικό και IT εξοπλισμό αντιστοίχως, από πιθανές ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια μιας ανεπιθύμητης διακοπής ρεύματος, ή την αυξομείωση της ηλεκτρικής τάσης, ενώ ξεχωρίζουν για την απλοποιημένη συντήρηση και τον συμπαγή σχεδιασμό τους με τεχνολογία υψηλής πυκνότητας, που συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Ο κ. Μιχάλης Ομήρου, CEO της Simplex, δήλωσε ότι: «Μέσα από την επιτυχημένη συνεργασία μας με την Schneider Electric, η εταιρεία μας έγινε ακόμη πιο αποδοτική και κερδοφόρα, παρέχοντας ταυτόχρονα στους πελάτες μας τις πλέον αξιόπιστες και προηγμένες λύσεις. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Schneider Electric για την υποστήριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και την ουσιαστική της προσφορά».

Ο κ. Γιώργος Δριτσάνος, Secure Power VP SEE & IT Director Greece, APC by Schneider Electric δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε η Simplex για ακόμη μία φορά, αλλά και για το γεγονός ότι φέραμε εις πέρας με επιτυχία αυτό το σημαντικό και απαιτητικό έργο. Στόχος μας είναι να αποτελούμε έναν αξιόπιστο συνεργάτη και να λειτουργούμε πάντα με γνώμονα την καλύτερη δυνατή απόδοση των επιχειρήσεων και την αξιοποίηση των πόρων τους στον μέγιστο βαθμό».