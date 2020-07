Την πρώτη ολιστική έρευνα για το 5G στη χώρα μας παρουσίασε η Accenture

Με ενδιαφέρον υποδέχθηκε χθες η τηλεπικοινωνιακή αγορά και όχι μόνον την έρευνα της Accenture Research υπό τον τίτλο «Fuel for Innovation: Greece’s Race to 5G».

Όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Accenture, Κυριάκος Σαμπατακάκης η μελέτη για το 5G αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε το 2017 με την μελέτη για την ψηφιακή ανάπτυξη της Ελλάδας «Digital Greece: Τhe path to Growth» την οποία εκπόνησε σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, και συνεχίστηκε το 2019 με την μελέτη για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελληνική οικονομία «Greece: With an AI to the Future» σε συνεργασία με την Microsoft.

Στη συνέχεια προλογίζοντας την παρουσίαση της μελέτης που έγινε από τον Βαγγέλη Καρέλη, Senior Manager Networkservices της Accenture απάντησε στο ερώτημα «γιατί το 5G αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα»:

«Με βάση την διεθνή και τοπική εμπειρία της εταιρείας μας, βλέπουμε διαχρονικά ότι κάθε νέα γενιά τεχνολογίας στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, είναι συνυφασμένη με ένα κύμα οικονομικής ανάπτυξης, καθώς συμβάλει στην βελτίωση του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούμε, ζούμε και εργαζόμαστε. Με την μετάβαση στην τεχνολογία 5ης γενιάς, η ασύρματη συνδεσιμότητα θα είναι ταχύτερη, αξιόπιστη και θα προσφέρει μεγαλύτερη χωρητικότητα και εξαιρετικά γρηγορότερη απόκριση, αλλά κυρίως θα αποτελέσει «κλειδί» για την ευφυή διασύνδεση και τον έλεγχο κάθε είδους συσκευής, που σήμερα βρίσκεται εκτός δικτύου.

Αυτό θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για νέες καινοτόμες εφαρμογές, που θα αλλάξουν θεμελιωδώς τον ρόλο που θα έχει η ασύρματη προβασιμότητα στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις και συνολικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών. Εδώ στην Accenture, θεωρούμε ότι το 5G θα είναι τόσο επαναστατικό και θα αλλάξει τον κόσμο, όπως στο παρελθόν η ηλεκτρική ενέργεια, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία.

Μάλιστα, η Accenture, μέσω αντίστοιχων ερευνών που έχει εκπονήσει σε παγκόσμια κλίμακα, έχει ποσοτικοποιήσει τον οικονομικό αντίκτυπο του 5G τόσο σε επίπεδο ΑΕΠ όσο και απασχόλησης. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι μόνο για τις ΗΠΑ εκτιμάται ότι έως το 2025, το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά $500δις λόγω 5G, καθώς και ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας θα αυξηθεί κατά 11 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, συνολικά, στα κράτη μέλη της ΕΕ αναμένεται ότι το ΑΕΠ θα διευρυνθεί κατά $288 δις μέχρι το 2028, συμβάλλοντας στη δημιουργία 1,8 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, εταιρείες και κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο εργάζονται ήδη για να αναπτύξουν γρήγορα το 5G. Ενώ οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα ηγούνται στην εμπορική διάθεσή του, βλέπουμε τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη να ακολουθούν γρήγορα στην «κούρσα για το 5G». Συγκεκριμένα στην Ευρώπη, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2020, 27 κράτη της ΕΕ έχουν ολοκληρώσει τις δημόσιες διαβουλεύσεις για το φάσμα, σε 15 κράτη μέλη έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία δημοπρασία φάσματος, ενώ σε 9 επιπλέον κράτη προγραμματίζεται τουλάχιστον μία δημοπρασία φάσματος εντός του 2020, παρόλο που η πρόσφατη συγκυρία ενδέχεται να καθυστερήσει τα σχετικά χρονοδιαγράμματα.

Σχετικά με την εμπορική διάθεση του 5G στην Ευρώπη, ξεκινώντας από το 2019 αρκετοί πάροχοι ετοίμασαν και τον εμπορικό σχεδιασμό τους, καθώς τα πρώτα συμβατά 5G smartphones ήταν ήδη διαθέσιμα, με αποτέλεσμα πολλές ευρωπαϊκές χώρες να απολαμβάνουν υπηρεσίες 5G. Η εμπορική διάθεση πάντως αφορά μικρές μεμονωμένες περιοχές (κυρίως «hot spots») και υπηρεσίες γρήγορου ίντερνετ (enhanced mobile BB eMBB), με την ΕΕ να εκτιμά ότι μέχρι το 2025 οι συνδέσεις 5G προβλέπεται να φτάσουν στο 15% των συνολικών συνδέσεων, το 90% εκ των οποίων θα αφορά και πάλι το eMBB.»