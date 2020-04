Β’ φάση για το Ultra Fast Broadband

Στην επόμενη φάση του με 9 φορείς περνά ο διαγωνισμός για το έργο Ultra Fast Broadband (UFBB), συνολικού προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), που θα εκτελεστεί με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έπειτα από την σχετική απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) στη Β΄ φάση της διαδικασίας περνούν Vodafone, ΔΕΗ, ΑΒΑΞ, η κοινοπραξία των Μυτιληναίος – Μέτκα EGN LTD, Intrakat, Τέρνα Ενεργειακή, ΟΤΕ, Grid Telecom θυγατρική του ΑΔΜΗΕ και η Wind. Για να προχωρήσει, ωστόσο, ο ανταγωνιστικός διάλογος προβλέπεται ένα δεκαήμερο κατά το οποίο οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα της προδικαστικής προσφυγής.

Βάσει της προκήρυξης του έργου εφόσον όλοι οι υποψήφιοι καταθέσουν δεσμευτική προσφορά οι ανάδοχοι θα είναι από 3 έως 7. Είναι πιθανό ορισμένοι από τους ενδιαφερόμενους να συνεργαστούν μεταξύ τους π.χ. οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι με τις κατασκευαστικές. Το UFBB θα υλοποιηθεί σε 7 τμήματα (lots) που αφορούν ισάριθμες περιοχές. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει 3 κατ’ ανώτατο αριθμό lots ανά ανάδοχο. Στόχος είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους ώστε το έργο να ξεκινήσει να υλοποιείται το 2021.

Το UFBB είναι το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ σήμερα στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στην Ευρώπη. Στοχεύει στην κάλυψη με οπτικές ίνες περιοχών της χώρας οι οποίες δεν έχουν μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και αφορά δυνητικά 2,4 εκατ. πολίτες και επιχειρήσεις, ή 810.000 συνδέσεις – γραμμές (περίπου 18% των συνολικών) και θα προσφέρει ταχύτητα τουλάχιστον 100 Μbps.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του IDATE για λογαριασμό του FTTH Council στην Ελλάδα οι ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω οπτικής ίνας (Fiber to the Home – FTTH οπτική ίνα έως το σπίτι και Fiber to the Building – FTTB οπτική ίνα έως το κτήριο) αυξήθηκαν το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2019 285%. Αυτό είναι αποτέλεσμα των επενδύσεων που υλοποιούν ο ΟΤΕ, η Vodafone και η Wind. Βεβαίως η χώρας μας παραμένει ακόμα χαμηλά στις συνδέσεις οπτικών ινών έως το σπίτι ή το κτήριο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.