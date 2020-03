Kaspersky: δωρεάν άδειες πλήρους χρήσης για 6 μήνες στα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης

Η Kaspersky ανακοινώνει τη δωρεάν διάθεση των βασικών προϊόντων ασφαλείας της για τερματικές συσκευές σε ιατρικούς οργανισμούς, προκειμένου να τους βοηθήσει να παραμείνουν προστατευμένοι από ψηφιακές απειλές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο πλήρης κατάλογος των προϊόντων B2B που διατίθενται δωρεάν για έξι μήνες περιλαμβάνει το Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, το Kaspersky Security for Microsoft Office 365, το Kaspersky Endpoint Security for Business και το Kaspersky Hybrid Cloud Security.

Η συνέχιση των εργασιών και η προστασία των δεδομένων είναι εξαιρετικά κρίσιμες για τους υγειονομικούς οργανισμούς. Ιδιαίτερα στην παρούσα εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που οι ιατρικοί οργανισμοί λειτουργούν υπό ακραία πίεση και πρέπει να κινητοποιήσουν όλες τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Για τα νοσοκομεία και τα ιατρικά ιδρύματα είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η σταθερότητα του ιατρικού εξοπλισμού και η συνεχής διάθεση δεδομένων στο ιατρικό προσωπικό, προστατεύοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα των κρίσιμων πληροφοριών των ασθενών τους.

Για να βοηθήσει τους ιατρικούς οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις πρωτοφανείς πιέσεις και να συμβάλλει στην απαλλαγή τους από κινδύνους ψηφιακής ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Kaspersky διαθέτει δωρεάν τις κορυφαίες B2B λύσεις της. Σε αυτές περιλαμβάνονται προϊόντα προστασίας τερματικών σημείων και cloud υποδομών, όπως τα Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced και Kaspersky Hybrid Cloud Security, προστασία SaaS τερματικών σημείων – Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus – και προστασία για το Microsoft Office 365 – Kaspersky Security for Microsoft Office 365.

«Σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, τα υγειονομικά ιδρύματα υπόκεινται σε τεράστια πίεση και φέρουν τεράστια ευθύνη, σώζοντας ταυτόχρονα τη ζωή των ανθρώπων και καταπολεμώντας τη μόλυνση. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλο το ιατρικό προσωπικό αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου και συνεπώς χρειάζονται οποιαδήποτε υποστήριξη. Πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας να υποστηρίξουμε την ιατρική κοινότητα», δήλωσε η Evgeniya Naumova, Αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Πωλήσεων στην Kaspersky. Και συνέχισε: «Για να βοηθήσουμε αυτούς τους οργανισμούς να επικεντρωθούν σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, προσφέρουμε δωρεάν σε νοσοκομεία και μονάδες υγειονομικής περίθαλψης άδειες για βασικά εταιρικά προϊόντα της Kaspersky για τους επόμενους έξι μήνες».

Σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία αυτή, η Kaspersky προτείνει επίσης στα ιατρικά ιδρύματα να ακολουθούν πρακτικές ψηφιακής ασφάλειας και να εφαρμόσουν τα ακόλουθα μέτρα το συντομότερο δυνατό:

Προγραμματίστε βασική εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο και των διοικητικών υπαλλήλων – θα πρέπει να καλύπτει τις πιο βασικές πρακτικές όπως κωδικοί πρόσβασης και λογαριασμοί, ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση συσκευών USB, ασφάλεια υπολογιστών και ασφαλής περιήγηση στο διαδίκτυο. Εξηγήστε στο προσωπικό του νοσοκομείου ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ψηφιακών απειλών για τα συστήματα πληροφορικής των χώρων υγειονομικής περίθαλψης.

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να ελέγξετε τη λύση προστασίας του νοσοκομείου, να βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένη, ρυθμισμένη σωστά και καλύπτει όλες τις συσκευές των εργαζομένων. Εφαρμόστε ένα τείχος προστασίας για να ενεργοποιήσετε την προστασία από απειλές που προέρχονται από το διαδίκτυο. Η λύση ασφάλειας θα πρέπει να επιτρέπει την προστασία από προγράμματα ransomware, καθώς είναι μία από τις πιο κοινές απειλές για τους ιατρικούς οργανισμούς.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ειδικές ιατρικές συσκευές έχουν προγραμματιστεί και ενημερωθεί σωστά, όπως οι αναπνευστήρες. Εάν υπάρχει πιθανότητα ο αριθμός αυτών των συσκευών να αυξηθεί γρήγορα, αναπτύξτε μια ειδική διαδικασία για τη γρήγορη εγκατάσταση και ρύθμιση όλων των νέων συσκευών.

Ορισμένα νοσοκομεία προσλαμβάνουν επειγόντως νέο προσωπικό, πράγμα που σημαίνει αύξηση του αριθμού των τερματικών σημείων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών συσκευών των νέων εργαζομένων. Αυτό μπορεί να βλάψει την ορατότητα και τον έλεγχο των εταιρικών δομών πληροφορικής και για τον λόγο αυτό οι υπεύθυνοι πληροφορικής θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προσθήκη προστασίας σε αυτές τις νέες συσκευές. Είναι προτιμότερο να έχετε προφίλ ασφαλείας, πολιτικές και άδειες εκ των προτέρων για να τις προσθέσετε στις νέες συσκευές όταν προκύψει η ανάγκη.

Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα λύση ασφάλειας επιτρέπει την αγορά αρκετών αδειών για τον αυξανόμενο αριθμό συσκευών.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά και τη διαθεσιμότητά της.